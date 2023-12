Cote d'Ivoire: Akoupé Zeudji - Des graines d'espoir semées au collège moderne pour un avenir plus vert

Le Chef de cabinet du ministère des Eaux et Forêts, M. Moussa Dogoni a lancé un appel à la mobilisation de tous à la politique de préservation, de réhabilitation, et d'extension des forêts, en Côte d'Ivoire à l'instar des plus hautes autorités du pays. C'était le 2 décembre 2023 à l'occasion d'un planting d'arbres. Et ce, à l'initiative commune du cantonnement des Eaux et Forêts d'Anyama, de la Bicici avec l'appui de la communauté villageoise d'Akoupé Zeudji et du concours du Ministère de l'Éducation Nationale et de l'alphabétisation à travers le Collège Moderne d'Akoupé Zeudji.

« Vous avez non seulement planté des arbres, mais vous avez aussi semé des graines d'espoir pour un avenir plus vert et plus durable. Cela est d'autant vrai que la forêt ivoirienne est très malade, de 16 millions d'hectares de forêts en 1900, nous sommes aujourd'hui à 2,97 millions d'hectares de forêts », a indiqué le Chef de cabinet du ministère des Eaux et Forêts M. Moussa Dogoni. Avant d'ajouter que nous avons tous la responsabilité de renverser la tendance en faisant passer la couverture à 6,5 millions d'hectares de forêts d'ici 2030. Et cela, pour le bien-être des populations. Aussi a-t-il insisté pour dire que « sans forêts, il n'y a pas de gîte pour les animaux, pas de micro climat, pas de pluie, pas d'eau pour la consommation, donc pas de vie. »

Saluant cette initiative du Collège Moderne d'Akoupé Zeudji qu'il a qualifié d'encourageante, il a affirmé que leur action de reboisement s'avère être un excellent exemple. Cette initiative, a-t-il souligné, cadre bien avec un des projets majeurs de son département à savoir 1 école 5 ha de forêts. Selon lui, le ministre Laurent Tchagba souhaiterait que tous les établissements scolaires emboitent le pas à cette initiative du Collège Moderne d'Akoupé Zeudji. « Mieux que cette démarche serve de motivation à toutes les écoles de notre pays », a préconisé M. Dogoni.

Aussi a-t-il souhaité que cette action fasse tache d'huile pour les autres partenaires et d'autres bonnes volontés, passionnés de la nature.

Le Secrétaire général de la Bicici, Yves Joël Essé a souligné que le sujet de la préservation de l'environnement et de l'impact que chacune des actions peut avoir sur le climat est au coeur de la stratégie Rse-impact positif de la banque. « Cette stratégie met en évidence notre responsabilité à travers 4 piliers que sont notre responsabilité économique, notre responsabilité sociale, notre responsabilité civique et notre responsabilité environnementale », a soutenu M. Essé. Et d'ajouter que l'engagement environnementale de la banque aura permis de planter au total depuis 2021, environ 5050 plants sur une superficie totale de 50800 m2 avec l'appui technique du Ministères des Eaux et Forêt. La banque, dira-t-il, aura ainsi à travers ses actions de reboisement, su contribuer à l'atteinte des Odd 13 portant sur les mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques et Odd 15 relatif à la Vie terrestre).

Aussi s'est-il réjoui de la qualité de la collaboration de ses équipes Rse avec le cantonnement forestier d'Anyama commandé par le Capitaine Hobou Mariette sur les reboisements organisés en 2022 et 2023. Pour lui, la question essentielle et urgente à laquelle les actions de reboisement répondent est avant tout la préservation de la planète pour les générations futures. « Nous souhaitons pour nos générations futures un monde durable qui offre la possibilité à chacun de bénéficier des mêmes opportunités et de profiter en toute conscience des ressources qu'offre une nature saine et généreuse », a-t-il soutenu.

Pour cette séance de planting, les agents de la Bicici procédant par l'exemple étaient accompagnés de leurs enfants au Collège Moderne d'Akoupé Zeudji.