Maroc: Le Complexe Social de Skhour Rehamna, une structure intégrée au service d'une meilleure insertion des personnes en situation de handicap

- Le Complexe Social de Skhour Rehamna qui a vu le jour grâce à l'Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) et en coordination avec d'autres intervenants, se veut une structure intégrée et développée, au service d'une meilleure insertion socio-professionnelle des personnes souffrant de handicap.

Réalisée sur une superficie de 850 m2, grâce à une enveloppe budgétaire de l'ordre de 2,5 millions de DH, ce Complexe flambant neuf, qui est doté des derniers équipements en la matière, est une autre illustration éloquente de cet intérêt grandissant accordé par l'Initiative à cette frange de la société et à lui garantir une vie digne.

Inscrit dans le cadre du Programme II "Accompagnement des Personnes en Situation de Précarité" de la phase III de l'Initiative Nationale pour le Développement Humain, ce Complexe, à l'instar d'autres mis en place à l'échelle nationale comme au niveau de la province de Rehamna, témoigne également de la Haute Sollicitude dont Sa Majesté le Roi Mohammed VI ne cesse d'entourer les personnes souffrant de différents types de handicap, à la promotion de leur droit et surtout, à leur insertion dans le tissu socio-économique.

Ce Complexe, fleuron d'un partenariat édifiant avec le ministère de la Famille et de la solidarité, l'Entraide Nationale la province de Rehamna et la commune territoriale de Skhour Rehamna, comprend plusieurs dépendances dont, une Salle informatique, deux ateliers de formation professionnelle (couture et stylisme), deux Salles de classe dédiée à l'éducation spéciale, une salle de Kinésithérapie, une Salle de Psychomotricité, une Salle d'Orthophonie et d'accompagnement psychologique, outre un espace vert ainsi que des dépendances administratives.

Cette structure qui est dotée également de deux minibus de transport, et dont la gestion est assurée par l'Association « Khotwa (pas) pour les personnes en situation d'handicap et pour les actions sociales- Skhour Rehamna, profite à nombre de bénéficiaires, quelque 128 enfants souffrant de différents types de handicap, issus de six communes territoriales à savoir : "Skhour Rehamna", "Al-Jaâfra", "Sidi Abdellah", "Skoura El Hadra", "Ouled Hassoun Hamri" et "Sidi Mansour".

Les différentes prestations de service offertes par ce Complexe sont encadrées par un personnel composé de quelque 39 cadres au total, dont 21 pour l'éducation spéciale, 04 kinésithérapeutes, 03 orthophonistes, 01 accompagnateur psychologique, 05 formatrices en couture et stylisme, 02 en informatique, outre un staff administratif.

Dans une déclaration à la MAP, Ahmed Charii, chargé du programme d'accompagnement des personnes en situation de handicap à la Division de l'Action Sociale (DAS) relevant de la province de Rehamna, a rappelé que ce projet a vu le jour dans le cadre de la Phase 3 de l'Initiative, avec pour principal objectif de parvenir à assurer un meilleur accompagnement des personnes en situation de handicap.

"Considéré comme le premier du genre en milieu rural, ce Complexe est doté de deux minibus destinés à assurer le transport des bénéficiaires issus de six communes rurales", a-t-il expliqué, notant que cette structure a été réalisée après avoir assuré une large couverture de l'ensemble des centres urbains en termes de Complexes sociaux similaires dédiés aux personnes en situation de handicap.

Dans une déclaration similaire, M. El Mostapha Daouimich, secrétaire général de l'Association gestionnaire de ce Complexe, a mis en relief la Haute Sollicitude dont Sa Majesté le Roi Mohammed VI ne cesse d'entourer les personnes en situation de handicap, à travers la promotion de leurs droits et la consolidation de leur place au sein de la société.

Cet intérêt particulier pour les personnes en situation de handicap a pris corps au niveau provincial, à travers l'engagement et la détermination des autorités provinciales à mettre en place un Complexe intégré et développé, selon les critères en vigueur sur le plan architectural, de manière à accueillir, comme il se doit, les personnes souffrant de différents types de handicap, a-t-il expliqué en signe de conclusion.