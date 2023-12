Ile Maurice: Les artistes disent craindre des répercussions

Nouveau coup dur pour les passionnés de musique. Après l'annulation de dernière minute du concert du Français Dadju, samedi, c'est au tour du duo Blakkayo/The Prophecy de subir l'interdiction de leurs prestations lors du Kentucky Town Moris, organisé au Tribeca Mall, dimanche. Cette décision a suscité l'incompréhension parmi les fans. Du côté des artistes, l'inquiétude grandit quant à leur avenir, surtout en ce qui concerne leurs performances à l'international.

L'annulation de la prestation de Dadju, figure majeure de l'Urban Pop et du RnB contemporain, laisse planer une question préoccupante pour les artistes locaux depuis samedi. Dimanche, les responsables de la branche de fast-food KFC, après avoir suscité l'enthousiasme sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, pour le concert du duo Blakkayo/The Prophecy, ont annoncé l'annulation du spectacle. «Pour des raisons indépendantes de notre volonté, nous sommes contraints d'annuler nos animations avec The Prophecy/Blakkayo.» (Voir hors texte)

Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'annulation de ces deux concerts en l'espace de quelques heures a engendré une sorte de psychose parmi les passionnés de musique. Ces derniers ont exprimé leurs frustrations sur les réseaux sociaux, avec des déclarations telles que «ankor enn fwa memm problem!» de la part de Jean Clario Gateaux, plus connu sous le nom de scène de Blakkayo, sur son compte Facebook. Certains de ses fans dénoncent un «abus des autorités» ou encore «une incompréhension», par rapport à ce qui se passe en coulisse. La communication entre les organisateurs et les autorités semble difficile en ce moment, comme le souligne Joëlle Coret, présidente de l'Union des artistes : «Nous demandons davantage de dialogue entre les autorités, les artistes et les organisateurs.» Justement, Joëlle Coret fait part de sa récente rencontre avec le ministre de la Culture, Avinash Teeluck. «Nous lui avons demandé de travailler en étroite collaboration avec les organisateurs, les artistes et les autorités. Les organisateurs sont des investisseurs importants, qui collaborent avec de nombreuses personnes. Tout le monde doit collaborer au lieu d'imposer des règles. Pourquoi ne pas demander aux organisateurs quels sont leurs besoins ? Parce qu'au final, ce sont les artistes qui sont pénalisés par ce manque de communication entre les autorités et les organisateurs.» En tout cas, les événements des derniers jours ont eu un impact sur la communauté des artistes. «Ces événements se sont enchaînés et on ne nous a pas donné les raisons claires de ces annulations.»

Il va sans dire que le mois de décembre est une période où les artistes se produisent encore plus en concert. «Nous essayons d'obtenir notre 'bonus' de fin d'année comme tout le monde. C'est pourquoi nous travaillons davantage. Cependant, nous nous sentons menacés», déclare Joëlle Coret, exprimant même des inquiétudes pour l'avenir. «Deux stars internationales, Dadju et la Nigériane Ayra Starr, qui arrivent à Maurice et qui ne peuvent pas se produire ! Quelle image cela projette sur le marché international et aussi auprès des hôtels où la clientèle est étrangère ? Quand nous allons nous produire à l'étranger, comment serons-nous traités ?» Ce sont autant de questions qui préoccupent les artistes locaux, d'autant plus que les nouvelles se sont rapidement répandues à travers les réseaux sociaux. Comme de nombreux artistes, les organisateurs espèrent qu'une garantie leur sera donnée pour que leur entreprise ne soit pas menacée...

KFC précise que toutes les autorisations ont été obtenues

Ils sont nombreux à être peinés de ne pas avoir vu leurs chanteurs préférés, annoncés au Tribeca Mall, dimanche. Annabelle Fanchette, Head of Marketing and Communication de KFC Maurice, donne plus de précisions sur le déroulé de cette affaire. «À la demande des autorités, KFC a été dans l'obligation d'annuler la représentation des artistes The Prophecy et Blakkayo, prévue le dimanche 3 décembre, pour la dernière journée de Kentucky Town. Nous tenons à préciser que KFC s'est conformé aux conditions prévues pour la tenue d'événements de cette nature et a obtenu toutes les autorisations appropriées dans les délais requis. Nous remercions notre public pour sa compréhension. Kentucky Town a été un immense succès, malgré les imprévus. Nous sommes très heureux d'avoir pu réunir nos fidèles clients pour notre 40e anniversaire et célébrer avec eux les valeurs de notre marque : la convivialité, le partage, le vivre-ensemble.»