Afrique: Le Rwanda et le Royaume-Uni signent un nouveau traité sur l'immigration

Trois semaines après le rejet d'un précédent projet, Londres et Kigali ont signé ce mardi 5 décembre au Rwanda un nouveau traité visant à ressusciter un accord controversé pour expulser dans ce pays africain des migrants arrivés illégalement au Royaume-Uni. Le nouvel accord a été signé à Kigali, à l'occasion d'une visite par le ministre de l'Intérieur britannique, James Cleverly, avec le ministre rwandais des Affaires étrangères, Vincent Biruta.

Le traité signé ce mardi entre les ministres de l'Intérieur britannique et rwandais doit permettre à Londres d'envoyer ses demandeurs d'asile à Kigali. Ce texte devra désormais être ratifié par les Parlements britannique et rwandais. Des fonctionnaires britanniques seront également stationnés au Rwanda pour s'assurer de l'équité des procédures et de leur respect des conventions internationales.

Le gouvernement britannique s'efforce de sauver cette mesure phare de sa politique contre l'immigration illégale, après le camouflet infligé mi-novembre par la Cour suprême britannique qui a confirmé que son projet était illégal en l'état. Cette dernière estimait que le Rwanda n'était pas un « pays tiers sûr » pour les migrants, rapporte notre correspondante à Londres, Emeline Vin.

Après la décision de la Cour suprême, James Cleverly avait assuré qu'un « traité juridiquement contraignant », serait signé avec Kigali pour apporter des garanties sur le sort des migrants expulsés du Royaume-Uni. « Il est clair que le Rwanda est un pays sûr, et nous travaillons à un rythme soutenu pour faire avancer ce partenariat afin d'arrêter les bateaux (qui traversent la Manche, NDLR) et sauver des vies », a-t-il souligné dans un communiqué du ministère de l'Intérieur ce mardi.

We will do what is necessary to stop the boats.Details of our new treaty with Rwanda ⤵️ pic.twitter.com/KcWtKnTknq-- Home Office (@ukhomeoffice) December 5, 2023