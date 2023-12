Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 06 Décembre 2023

Cote d’Ivoire : Affaire trafic de passeport diplomatique et fraude à la nationalité - Le parquet livre son réquisitoire

Au premier semestre de l’année 2023, un vaste réseau de trafic de passeport diplomatique et de fraude à la nationalité ivoirienne a été démantelé par les enquêteurs de l'Unité de lutte contre la grande criminalité (Ulgc). Cette fraude implique des opérateurs économiques vivant en Côte d’Ivoire. Devant la justice ivoirienne le lundi 4 décembre 2023, le parquet ivoirien n’a pas été tendre avec les cerveaux du trafic que sont Botty Paulin, Fofana Mohamed, Diakité Aboubacar, Karim Hussein, Kouao Bassam. En attendant la décision finale du juge d'instruction du Pôle pénal économique et financier (Ppef) du tribunal de première instance d’Abidjan, ces détenus sous mandat de dépôt depuis le 30 mars 2023, ont été reconnus coupables par le procureur. En répression, MM. Botty Paulin et Fofana Mohamed sont condamnés à payer 120 millions de FCfa chacun, 36 mois de prison, 5 ans de privation des droits, 10 ans d’interdiction de paraître sauf sur leur lieu de naissance, la confiscation de leurs biens mobiliers, immobiliers et armes à feu. Pour l’heure, les avocats des accusés plaident pour la cause de leurs clients en attendant la décision finale des juges. (Source : fratmat.info)

Niger : Coopération militaire- Niamey met fin à deux missions de sécurité de l’Ue

Le régime militaire issu du coup d'Etat de juillet 2023 au Niger a annoncé lundi mettre fin à deux missions de sécurité et de défense de l'Union européenne (Ue) dans le pays, au moment où il accueille une délégation russe à Niamey. Rapporte l’Afp. Depuis le renversement du président élu Mohamed Bazoum, les militaires au pouvoir rompent peu à peu les liens avec les partenaires occidentaux du régime déchu. Après avoir notamment obtenu le départ des forces françaises, en cours jusqu'à fin décembre, ils se cherchent de nouveaux alliés et se sont notamment rapprochés de la Russie.Le ministère nigérien des Affaires étrangères a annoncé dans un communiqué la dénonciation de l'accord passé par l'Etat du Niger avec l'Union européenne relatif à la mission civile européenne « EUCAP Sahel Niger », active depuis 2012.

Mali : Pour défendre les intérêts supérieurs de leurs peuples- Les gouvernements malien et nigérien dénoncent deux conventions avec la France

Dans un communiqué conjoint, les gouvernements de transition de la République du Mali et de la République du Niger informent l'opinion qu'ils ont procédé, aujourd'hui, à la dénonciation de deux Conventions avec la France, l'ancienne tutelle coloniale. La Convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Mali « tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu, d'impôts sur les successions, de droits d'enregistrement et de droits de timbres » du 22 Septembre 1972. La Convention entre le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement de la République du Niger « tendant à éliminer les doubles impositions et à établir des règles d'assistance mutuelle administrative en matière fiscale ». (Source : abamako.com)

Togo : Coopération sud-sud- Faure Gnassingbé et Sassou N’Guesso renforcent la coopération entre leurs pays

En marge de sa participation à la COP28 aux Emirats Arabes Unis, le Président de la République du Togo, Faure Essozimna Gnassingbé, a tenu des entretiens fructueux avec son homologue congolais, Denis Sassou N’Guesso, le dimanche 3 décembre à Dubaï. Cette rencontre, intervenue quelques semaines après la visite du chef de l'État togolais à Oyo, a été entièrement consacrée à renforcer la coopération bilatérale entre les deux nations. Parmi les sujets abordés, les deux leaders ont évoqué les accords de 2020 sur l’exemption réciproque de visa diplomatique et de service, soulignant l'importance de cette mesure pour faciliter les échanges entre les deux pays.La discussion a également porté sur le développement du partenariat économique, mettant en avant les projets conjoints des ports de Lomé et de Pointe-Noire. Les enjeux de la conférence climatique en cours ont été abordés, avec l'engagement commun des deux pays à défendre leurs priorités et à mobiliser des financements pour les défis environnementaux. (Source : alome.com)

Nigeria : Tir de drone de l'armée - 85 civils tués, selon un bilan officiel

Un drone de l'armée nigériane a accidentellement tué au moins 85 civils dimanche dans un village de l'État de Kaduna, dans le nord-ouest du Nigeria, selon des sources officielles, ce qui constitue l'un des bombardements militaires les plus meurtriers du pays.Le président Bola Ahmed Tinubu a également ordonné mardi l'ouverture d'une enquête après que l'armée a reconnu qu'un de ses drones visant des groupes armés avait accidentellement frappé le village de Tudun Biri, dont les habitants célébraient une fête musulmane. L'armée n'a pas donné de chiffres sur les victimes, mais des habitants ont déclaré que 85 personnes, dont beaucoup de femmes et d'enfants, avaient été tuées.

Gabon : Fer de Bélinga- La première livraison présentée officiellement

La présentation officielle de la première livraison a été organisée par la société Ivindo Iron, filiale du géant minier australien Fortescue Metals group devant le Premier ministre, Raymond Ndong Sima et du ministre des Mines, Hervé Patrick Opiangah, apprend-on de source ministérielle. (Source : alibreville.com)

Rca : Banque d’émission- Enfin, la BEAC dans ses nouveaux locaux

Le président de la République, Chef de l’Etat, Pr. Faustin Archange Touadéra a procédé, le 30 novembre 2023, à l’inauguration des nouveaux locaux devant abriter désormais les services de la représentation nationale de la Banque des Etats de l’Afrique Centrale (Beac) à Bangui, Capitale de la République centrafricaine. C’était une cérémonie de grande envergure qui a vu la participation du Président de l’Assemblée nationale, M. Simplice Mathieu Sarandji, du Premier ministre, Chef du gouvernement M. Félix Moloua, du Gouverneur de la Beac, M. Abbas Mahamat Tolli, du directeur national de la Beac pour la Centrafrique, M. Ali Chaïbou, des membres du gouvernement, des responsables des institutions financières présentes à Bangui, des députés, des membres du corps diplomatique ainsi qu’une forte délégation de la Beac venue des autres pays de la Cemac.(Source : abangui.com)

Bénin : Libération de Reckya Madougou- Le message émouvant de me Agbodjo à Talon

Maître Renaud Agbodjo enlève sa toge d’avocat pour s’adresser au chef de l’État, Patrice Talon comme son « fils ». C’est au sujet de la détention de Reckya Madougou. Dans la douleur des 1000 jours déjà passés derrière les barreaux par l’opposante et ancienne ministre de la Justice, son avocat, Maître Agbodjo en tant que fils, supplie le « père » de la nation, à considérer ses relations avec la famille de la détenue, pour agir en faveur de sa libération.« Je suis Renaud Agbodjo, je vous prie de mettre de côté mon titre d’avocat, je vous prie de mettre de côté mon titre de membre d’un parti politique. Je vous parle en tant que votre fils », c’est en ces termes que Maître Renaud Agbodjo s’est adressé au chef de l’État, au sujet de la détention de sa cliente. L’avocat de la détenue invite le Chef de l’État à considérer, non pas la personne de Reckya Madougou, mais plutôt Dodi et Kimora, son fils et sa fille « qui pleurent chaque jour » pour savoir si à la fin de l’année, ils verront leur maman. (Source : acotonou.com)

Tchad : Nouvelle constitution- Campagne pour le Oui

A Moundou, Bongor, Ati, Guelendeng ou encore à Loumia, les ministres multiplient, depuis ce week-end, les déplacements pour promouvoir la nouvelle Constitution.Le premier d'entre eux, Saleh Kebzabo, chef de file de la coalition pour le « oui », mène une tournée tambour battant dans le sud du pays. Après Sarh et Koumra, il était, ce lundi 4 décembre, à Doba et se dirigera vers Moundou mardi.La semaine prochaine, il prolongera ses meetings dans les régions du centre et du nord avec, comme objectif, selon un des cadres de cette campagne, mobiliser fortement jusqu'à « viser les 90 % » de participation et obtenir un « raz de marée » pour le « oui ».Les chefs traditionnels sont aussi mis à contribution. Dans une vidéo, le sultan des zaghawas a ainsi exhorté à « suivre le président Mahamat Idriss Déby Itno » et qualifié le fédéralisme « d'idée diabolique venue de ceux qui veulent le malheur » du pays.( Source :Rfi)

Guinee Bissau : Bissau - Embalo renforce sa mainmise sur les leviers du Pouvoir, l’opposition dans l’expectative

La dissolution de l’Assemblée Nationale, le lundi 04 décembre 2023, plonge la Guinée Bissau dans une nouvelle crise politique. A Bissau, c’est encore l’incertitude. La perspective de la formation du prochain Gouvernement risque d’être tendue. Alors que la police militaire et la Garde nationale ont déclenché ce mardi 5 décembre 2023 une opération de recherche et de saisie d’armes de guerre dans la capitale, le Président Umaro Sissoco Embalo a décidé de s’attribuer les fonctions de ministre de la Défense nationale et de l’Intérieur. Deux postes névralgiques dans l’appareil d’Etat.Ce matin des partisans du PAI GC, ont été dispersés aux abords de la Présidence où se situe le siège de leur parti, a appris Africaguinee.com. Ces derniers développements marqués par la dissolution du parlement dominé par l’opposition dirigée par Domingos Simões Pereira inquiète l’Union africaine (Ua). (Source : africaguinee.com)

Kenya : Patrimoine de l’Etat- La justice suspend la privatisation de 11 entreprises

Un tribunal a suspendu la privatisation de 11 entreprises publiques au Kenya, dont la société nationale pétrolière et gazière, après un recours du principal parti de l'opposition, a-t-on appris mardi de source judiciaire. Selon le principal opposant Raila Odinga, la vente des participations de l'Etat devrait être soumise à un référendum en raison de l'importance stratégique des entreprises concernées dans ce pays, locomotive économique de l'Afrique de l'Est. Dans sa décision rendue lundi en fin de journée, le juge de la Haute Cour Chacha Mwita s'est déclaré « convaincu que le recours (de l'opposition) soulève des questions constitutionnelles et juridiques d'importance publique et qui nécessitent un examen critique ». (Source : euronews)

Burkina Faso : Attaque de Djibo- Le gouvernement apporte soutien et réconfort aux blessés

Les blessés de l'attaque récente de Djibo ont reçu la visite d’une délégation gouvernementale conduite pas la Ministre de la Solidarité, de l'Action humanitaire, de la Réconciliation nationale, du Genre et de la Famille, Nandy SOME/DIALLO.La visite a débuté au Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Tengandogo, où la délégation a exprimé au nom du Gouvernement sa solidarité envers les victimes de cette attaque.Les ministres ont pu s'enquérir de l'état de santé des blessés et ont adressé des encouragements aux personnels soignants qui œuvrent sans relâche pour leur rétablissement. Au total, dix personnes, dont six au Chu de Tengandogo et quatre au Chu de Bogodogo, ont été visitées. Parmi elles, deux étaient d'anciens blessés de l'attaque de Yamba. Pour rappel, près de 3000 terroristes avaient attaqué la localité de Djibo le 26 novembre dernier. Une attaque qui a fait des victimes dont 400 morts côtés ennemis.( Source :aouaga.com)

Sénégal : Présidentielle 2024- Mahammad Boun Abdallah Dionne a déposé sa caution à la Cdc

Après avoir activement lancé la phase de collecte de parrainages, le candidat déclaré à la présidentielle de 2024, Mahammad Boun Abdallah Dionne a honoré l’étape de dépôt de cautionnement. Le mandataire de la candidature de Dionne 2024, Mounirou Sy, a déposé la caution de 30 millions Fcfa à la Caisse des dépôts et consignations (Cdc).Le montant de 30 millions Fcfa est en effet la caution légalement requise pour tous les candidats déclarés à la Présidentielle du 25 février 2024.Mahammad Boun Abdallah Dionne a quitté la coalition Benno Bokk Yakaar après la désignation de Amadou Bâ candidat de la Mouvance présidentielle 2024.Ancien Premier ministre de Macky Sall entre 2014 et 2019, Mahammad Boun Abdallah Dionne a pris ses distances avec le chef de l’État quelques jours après que la coalition Benno Bokk Yakaar a entériné le choix de Amadou Bâ.Les collectes de parrainages se poursuivent encore pour cette semaine. (Source : adakar.com)