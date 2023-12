Cameroun: La diaspora camerounaise de France via l'association Efracam peaufine des partenariats au pays

Apporter une plus value à notre pays dans le développement des partenariats économiques c'est l'objectif crucial de cette visite en terre Camerounaise.

C'est au pas de course que la délégation d'élus d'Efracam conduite par son président Blaise ETHODET NKAKE pharmacien de profession , 1er adjoint au Maire Fosses , depuis les premières heures de ce 5 décembre s'attèle à honorer aux différents rendez -vous inscrit dans ce cahier de charge qui se décline en quelques points importants :

Au delà des audiences accordées , une série de partenariats est envisagée signature de la convention cadre de partenariat EFRACAM- CVUC, le REP-COD;

Rencontre avec les communes de la zone des 3 frontières du sud : Ambam , Kye-Ossi, Ma'an Olamze;

Rencontre avec le fonds spécial d'équipements et d'intervention intercommunal;

Rencontre avec les présidents et responsables des ordres des syndicats professionnels siège du Barreau du Cameroun ; etc .

Une feuille de route bien ficelée par ces élus engagés dans le social, culturel, économique et politique, soucieux du devenir de leurs pays le Cameroun .

Actuellement sur la terre de leurs ancêtres dans le cadre d'une mission de rencontre avec d'autres acteurs de la scène camerounaise pour un engagement de partenariat, partage d'expériences, «exprimer notre disponibilité pour accompagner les acteurs locaux politique, économique et professionnels précise le vice- président d'Efracam Pierre De Gaétan NJIKAM MOULIOM, conseiller municipal et métropolitain Bordeaux, par ailleurs DG Fond Pierre Castel , durant la rencontre presse de ce 5 décembre au village Noah.

Quelques actions concrètes déjà menée par l'association EFRACAM.

D'entrée de jeux il faudrait savoir que cette association est constitué des élus et anciens élus politiques et professionnels d'origine ou de nationalité camerounaise .

Ils ont déjà eu a mené une coopération culturelle entre la ville de Saint Denis et Bagangté,

Doual'Art, participation à la première édition du forum des associations camerounaises de France tenue le 13 juillet 2022 à Paris, contribution au rapport du collectif des Diasporas Africaines au débat National tenue le 2 mars 2019.

Rappelons qu'ils sont là dans le cadre de la 4ème édition des journées d'échanges Cameroun -France( 5 au 8 décembre 2023) axé sur le thème : «contribution des élus politiques et professionnels en France d'origine ou de nationalité camerounaise au renforcement des coopérations et des partenariats entre le Cameroun et la France». Avec deux thématiques far les doubles appartenances professionnels entre le Cameroun et la France , comme levier de développement et des partenariats ; les enjeux du développement territorial : l'apport des pépinières régionales d'Entreprises et des Sociétés Régionales d'Investissement.

Il faudrait le signaler les parrainages qui sont signés dans le cadre de cette mission sont essentiellement économiques ,ils vont se décliner en parrainage social, culturel et politique.

Cette édition malgré sa tenue dans la capitale politique et économique Camerounaise, va toucher les communes rurales , zones très éloignées , très descenclavés, cas pratique avec la rehabilitation du centre social de Betamba dans le Ntui. Voilà autant de prouesse que compte relever l'association EFRACAM dont l'enjeux réside sur la descence pour nos frères installés en Europe de bien parler de l'Afrique.

Le Sénat , l'Assemblée Nationale camerounaise, le Ministère de la Décentralisation et du Développement Locale, sans oublier les autres acteurs de la chaîne une lourde charge se présente à vous afin de faire de cette 4ème édition des journées d'échanges Cameroun -France un franc succès , capable d'impacter d'autres frères de la Diaspora Chinoise, Américaine, à venir investir au Cameroun.