Cameroun: Musique camerounaise, Priscilia ngando la fille de l'autre (Betsy S.)

Le père de Priscilia Ngando, Danger Ngando, fut un grand chanteur de la musique folklorique au Cameroun. C'était un parolier. Dans les années 80, sa chanson "Condrey Chop" résonnait dans toutes les radios et les discothèques de la ville.

"If you married a Bamenda woman, you must cook gary, il nobe so married no go waka" chantait-il, rappelant ces paroles en Pidgin du Cameroun pour évoquer la mélodie de cette chanson qui a marqué son époque. Danger Ngando était un artiste de grand talent, le premier à sensibiliser le coeur des Camerounais à l'importance du vivre-ensemble à travers l'art culinaire accompagné de musique. Il n'est donc pas surprenant que sa progéniture soit profondément immergée dans le monde de la musique, car comme on dit souvent le proverbe, "tel père, telle fille". Priscilia Manga, la fille de Danger Ngando, je l'ai découverte dans un mariage à Paris.

Priscilia a la musique dans ses veines, et elle peut vous transporter avec passion à travers les chansons de son père, les rythmes antillais comme ceux de Célimène titre planétaire de David Martial, ou les anciens titres de la musique Makossa. Son talent inné et sa personnalité captivante lui permettent de vous passer une soirée inoubliable dans les souvenirs de Francis Bebey ou de Manu.

Je suis devenu son premier fan, me souvenant de son père dont mon frère Antonio fut très proche. Rien ne peut égaler l'expérience des anciens. En réécoutant ces artistes du passé, nous découvrons les trésors de bonté enfouis au fond de notre propre coeur d'artiste. Nous pouvons alors nous engager dans un cercle artistique de la vie : plus nous écoutons les anciens, plus nous sommes heureux et inspirés à chanter.

Cela est vrai dans tous les domaines de l'art, c'est-à-dire le football, la boxe ou le cyclisme. Nous tenions ici rendre hommage à son père tout en célébrant sa fille, que nous avons découvert il y a quelque temps. Il convient de rappeler que Danger Ngando fut l'un des précurseurs du Makossa et le promoteur des droits d'auteurs au Cameroun avec Epée Mbendè Richard dit Epée d'or, et Ebanda Manfred.

Ce sont 3 personnalités à redécouvrir à travers leur style unique. Notre rôle consiste à faire revivre les sons et les chanteurs oubliés qui ont marqué notre jeunesse. C'est un devoir de rappeler aux jeunes générations que des artistes passionnés ont vécu des émotions profondes et ont créé des oeuvres remarquables. Cependant, au-delà de l'art, il est essentiel de se rappeler que rien ne peut remplacer l'expérience d'être aimé.

En réécoutant les chansons de ces artistes, nous découvrons des trésors enfouis dans nos propres coeurs d'artistes, des émotions qui transcendent le temps et les générations. C'est une leçon que nous pouvons appliquer à tous les aspects de la vie. La vie est un voyage qui s'embellit lorsque nous célébrons les mélodies du passé et les harmonies du présent, tout en restant en harmonie avec notre propre essence.