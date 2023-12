Congo-Kinshasa: Butembo - Plus de 400 élèves privés de cours, après l'incendie de 9 salles de classe du CS Kasongwe

Au moins 439 élèves sont privés, depuis samedi 2 décembre, de cours à la suite de l'incendie de neuf salles de classe du CS Kasongwe, à Butembo (Nord-Kivu).

Le coordonnateur provincial de l'ONG Réseau pour les droits de l'homme (REDHO) au Nord-Kivu, Muhindo Wasivinywa a déploré cette situation.

« Les dégâts sont énormes. Plus de dix salles incendiées dont 9 salles de classe et un bureau. Tout le matériel, les dossiers des élèves et enseignants ont été calcinés. Plus de 439 apprenants n'ont pas de salles de classe dont 379 du primaire et 60 de la maternelle », s'est-il plaint.

Muhindo Wasivinywa a ainsi appelé à la reconstruction urgente de cette école et à l'ouverture d'une enquête pour déterminer l'origine de cet incendie.

« Le REDHO appelle les services compétents à diligenter des enquêtes sérieuses en vue de dénicher les auteurs et les référer devant les instances judiciaires. Mais aussi Aux bienfaiteurs de venir au secours des enfants qui étudient dans cette école en la réhabilitant le plus vite possible », a-t-il conclu.