Maroc: Colloque international sur 'l'universalité des droits de l'homme' les 7 et 8 décembre à Rabat

Rabat — Le Conseil national des droits de l'homme (CNDH) organise, les 7 et 8 décembre à Rabat, un colloque international sur "L'universalité des droits de l'homme : une effectivité établie ou un processus inachevé?".

Placé sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, ce colloque, initié dans le cadre de la commémoration du 75è anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, se veut un espace d'échange d'idées et de visions pour réaffirmer l'engagement collectif en faveur d'un monde où prévalent les valeurs de justice, de dignité et de liberté, indique un communiqué du CNDH.

Cet évènement sera l'occasion d'aborder la question de l'universalité des droits de l'homme dans sa transversalité, en ce sens qu'elle constitue l'aboutissement de la dynamique d'adhésion progressive à l'appropriation individuelle et collective des droits de l'homme de manière à permettre à la culture nationale d'occuper la place naturelle qui lui échoit sans conflit ni contradiction, souligne la même source, citant la présidente du CNDH, Amina Bouayach.

Le colloque se propose également de questionner la capacité de l'humanité à surmonter ses limites pour la construction d'un édifice commun nourri par les divers processus nationaux avec une profondeur académique et intellectuelle mettant à profit l'analyse pour tenter d'assimiler les défis traditionnels et urgents dans un contexte marqué par les répercussions multiples de la mondialisation et des expressions culturelles locales et nationales, ajoute la source.

Prennent part à cette rencontre, une pléiade d'auteurs, de philosophes, d'historiens, de journalistes et d'artistes, ainsi que des penseurs, experts, acteurs et écrivains marocains, qui se pencheront, deux jours durant, sur des thématiques en lien avec l'universalité des droits de l'homme à la lumière des transformations profondes et des défis émergents auxquels le monde est confronté.

Au menu de cet événement, figurent six panels portant sur les thématiques de " l'universalité des droits de l'homme dans le sillage des mutations constantes", "La place de l'Afrique au sein du système international des droits de l'homme", "L'engagement du Maroc dans le système international des droits de l'homme", "Les défis communs face aux enjeux du changement climatique, du développement durable et de la technologie numérique", "La promotion de la culture des droits de l'homme comme levier pour consolider l'universalité des droits de l'homme" et "L'art et l'imaginaire au service d'une vision humaine universelle".

En commémoration du 75è anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, le CNDH, Bank Al Maghrib et le groupe Al Barid Al-Maghrib organisent, jeudi prochain à la Bibliothèque nationale, une cérémonie dédiée à la présentation d'une pièce de monnaie et d'un timbre postal édités à cette occasion, en partenariat avec le Centre d'information des Nations Unis.