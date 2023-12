Maroc: Focus à Rabat sur le rôle des médias dans la perception des personnes en situation de handicap

Rabat — "Handicap et droits de l'homme: quelle contribution des médias nationaux?" est le thème d'une rencontre organisée, mardi à Rabat, à l'initiative de la Commission régionale des droits de l'Homme (CRDH) de Rabat-Salé-Kénitra et l'Institut supérieur de l'information et de la communication (ISIC).

Cette rencontre, organisée avec la participation de la Haute autorité de la communication audiovisuelle (HACA), de la Société nationale de radiodiffusion et de télévision (SNRT) et du Conseil national de la presse (CNP), a pour objectif d'identifier des mesures efficaces et appropriées à mettre en place pour informer, promouvoir et sensibiliser aux droits et à la cause des personnes en situation de handicap, de favoriser une attitude réceptive à leur égard et à rendre visible leur situation.

De même, elle ambitionne d'initier un débat constructif sur le rôle des médias dans l'amélioration de la perception et de l'image des personnes en situation de handicap, et d'adopter une attitude engagée et plus active dans le traitement de cette thématique et ce, en renforçant les capacités des journalistes et la performance des médias en la matière.

A cette occasion, la présidente de la CRDH Rabat-Salé-Kénitra, Houria Tazi Sadek, a mis en exergue la démarche des droits de l'homme dans le traitement de la thématique de l'handicap, notant que cette rencontre coïncide avec la Journée internationale des personnes handicapées (3 décembre) commémorée par la Commission régionale par le biais d'un document spécial intitulé "l'intégration, selon de multiples approches de la problématique du handicap".

La CRDH et le Conseil national des droits de l'homme (CNDH) concentrent leur action sur la promotion, la protection et le suivi des politiques publiques, a-t-elle ajouté, précisant que la question de l'handicap doit être abordée à partir de ces trois aspects.

Au sein de la CRDH, cinq groupes de travail se focalisent sur la thématique de la troisième génération des droits de l'homme, parmi lesquels, le groupe dédié au droit à l'énergie, au développement durable, à la communication, à l'approche participative et à la santé, ainsi qu'au droit à l'autonomisation des femmes et la lutte contre toute forme de discrimination, en plus du groupe de l'éducation inclusive, qui inclut le handicap, notamment dans le domaine de l'éducation, a-t-elle relevé.

De son côté, le président du CNP, Younes Moujahid, a souligné que le Conseil fait face systématiquement à toute publication qui nuit aux personnes en situation de handicap.

L'accent doit être davantage mis sur la formation en la matière, a-t-il souligné, ajoutant que cette question nécessite d'être incluse dans les cahiers des charges des différents médias.

Pour sa part, le directeur de l'ISIC, Abdellatif Ben Safia, a indiqué que le but de cette rencontre est de faire de la question de l'handicap une thématique fondamentale au niveau du traitement médiatique et dans les cours de formation dans les instituts de journalisme et de communication au Maroc.

Cette question, a-t-il poursuivi, mérite d'être abordée sous différents angles, en menant une réflexion visant à lui conférer un caractère stratégique, en vue de lui assurer une appropriation de la part de tous médias.

Cette rencontre, à laquelle ont pris part des acteurs médiatiques, des académiciens et des acteurs associatifs, a été l'occasion d'élaborer une proposition d'appel en guise de feuille de route visant à trouver des solutions à cette problématique, en plus de la création d'un guide en la matière outre la mise en place et l'institutionnalisation d'une commission de suivi de cette question.