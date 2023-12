Mali: Les observateurs électoraux maliens demandent une date pour la présidentielle

Les autorités maliennes de transition ont annoncé le 25 septembre dernier le report de l'élection présidentielle. Initialement prévue en février 2024, cette élection devait permettre le retour à l'ordre constitutionnel du Mali au plus tard au mois de mars. À l'occasion du bilan trimestriel de ses activités, la Mission d'observation des élections au Mali (Modele Mali), qui rassemble une trentaine d'organisations de la société civile malienne, demande qu'une nouvelle date soit enfin fixée.

Les autorités maliennes de transition avaient annoncé un « léger report » et promis qu'une nouvelle date serait fixée « ultérieurement.» Deux mois et demi plus tard, les Maliens ne savent toujours pas quand ils auront le droit d'élire leur président.

« Tout le monde attend, explique Ibrahima Sangho, chef de la Mission d'observation des élections au Mali. En mars 2024, cela fera trois ans et demi de transition. Le président de la transition a signé un décret pour dire que la transition finirait en mars 2024. Il va falloir qu'on quitte la transition pour revenir à l'ordre constitutionnel normal. »

Lors de l'annonce du report, Bamako avait invoqué des raisons purement techniques, liées à la nécessaire révision de la loi électorale - la nouvelle Constitution promulguée en juillet dernier change la durée de l'entre-deux-tours - ou encore au fichier Ravec de recensement administratif à vocation d'État civil.

Selon le chef de la mission d'observation électorale, Ibrahima Sangho, les conditions sont réunies pour organiser la présidentielle rapidement. « Quand on est de bonne foi, qu'on veut aller aux élections, en modifiant simplement l'article 152 de la loi électorale, on pourra aller aux élections. Pour le moment, les autorités n'ont pas prévu de session du Conseil national de transition [organe législatif de la période de transition, Ndlr] pour modifier la loi électorale. Aujourd'hui, l'Autorité indépendante de gestion des élections est en place, on a un fichier électoral, les cartes électorales sont déjà là... c'est possible ! »

Ultime recommandation de la Mission d'observation électorale malienne : initier un dialogue avec les formations politiques pour que toute décision sur une prolongation de la transition au Mali soit issue d'un consensus. La Cédéao, qui n'a jamais réagi au report de la présidentielle malienne, tiendra un sommet ce dimanche 14 décembre à Abuja.