Algérie: Les startups, partenaires efficaces pour une gestion durable des déchets

ALGER — Les startups devraient jouer un rôle "déterminant et efficace" dans la gestion des déchets, en mettant en œuvre des solutions innovantes, a affirmé mardi à Alger le directeur générale de l'Agence nationale des déchets (AND), Karim Ouamane.

Dans un entretien accordé à l'APS, M. Ouamane a souligné la "grande contribution" des startups dans la gestion des déchets, en proposant des solutions qui sont à la fois "innovantes et pointues" pour répondre à des problématiques au quotidien dans un contexte "de plus en plus complexe" au regard de la sensibilité de la gestion des déchets et de ses retombées environnementales et socioéconomiques.

Le directeur générale de l'AND a estimé que les startups peuvent jouer un rôle "clé" dans le développement de nouvelles technologies et solutions innovantes pour réduire la quantité de déchets produits, en proposant des alternatives "durables" aux produits jetables, développer des emballages biodégradables et encourager la consommation "responsable".

En outre, les startups peuvent également développer des technologies de recyclage avancées pour valoriser les déchets et les transformer en nouvelles matières premières.

Le directeur général de l'AND n'a pas manqué de préciser que la responsabilité élargie des producteurs "REP" offre également un champ d'action pour les startups qui proposent des solutions de collecte, de tri et de traitement des déchets pour les producteurs, en mettant l'accent sur l'économie circulaire et la valorisation des matériaux.

%

Les startups peuvent également accompagner les producteurs dans la conception de produits éco-responsables et soutenir la mise en place de systèmes de gestion des déchets durables, dit-t-il.

Evoquant la coopération internationale, M. Ouamane considère cette dernière comme "opportunité" pour les startups, en participant à des projets de recherche et de développement conjoints, collaborer avec des partenaires internationaux pour échanger des connaissances et des bonnes pratiques, et accéder à de nouveaux marchés et opportunités commerciales.

M. Ouamane a indiqué, par ailleurs, que la sensibilisation et l'éducation sont des domaines dans lesquels les startups peuvent aussi intervenir, en développant des applications mobiles, des jeux éducatifs et des plateformes en ligne pour sensibiliser les citoyens à l'importance de la gestion des déchets et les former sur les bonnes pratiques.

"Les startups ont un rôle important à jouer dans la gestion contemporaine des déchets. Leur capacité à innover, à proposer des solutions créatives et à relever les défis de manière agile peut contribuer de manière significative à une approche efficace, durable et globale de la gestion des déchets à l'échelle mondiale", conclut M. Ouamane.