Afrique: Sommet Renew Pac de Dakar - Le président Sall invité à défendre un nouveau partenariat entre Europe et Afrique

Dakar abrite depuis hier, lundi 4 décembre le sommet Europe et Afrique RENEWPAC des responsables dirigeants libéraux d'Europe et d'Afrique. S'exprimant lors de la cérémonie d'ouverture de cette rencontre dont la clôture est prévue aujourd'hui, mardi, des responsables libéraux ont appelé à une refondation des rapports entre l'Europe et l'Afrique, basée sur l'égalité des relations internationales et des partenariats solides et durables ».

Des responsables dirigeants libéraux d'Europe et d'Afrique engagent le combat pour une refondation des rapports entre l'Europe et l'Afrique basée sur l'égalité des relations internationales et des partenariats solides et durables. En effet, s'exprimant hier, lundi 4 décembre en marge de la cérémonie d'ouverture de l'édition 2023 du sommet : RENEWPAC à Dakar, ils ont invité le président de la République à porter le combat pour un rééquilibrage du partenariat entre les deux (2) continents Europe et Afrique. « J'ai vu le chemin parcourus au niveau de l'infrastructure, votre combat en tant que leader national, pour l'éducation, pour le droit des femmes et pour les jeunes.

Également j'ai vu votre combat au niveau international. Vous êtes la parole qui incarne la voie de de l'Afrique. Parce que vous portez cette voie pour défendre l'égalité dans les relations internationales, la symétrie dans le cadre des partenariats... Je vous demande, Monsieur le Président, de porter le combat que vous portez. Parce qu'aujourd'hui, le problème en tant qu'africain, c'est tout simplement la symétrie des relations bilatérales et multilatérales », a déclaré Hakima El Haite, président de l'International libérale.

Cependant, pour Gilbert Noel Ouédraogo, président du réseau libéral africain, il est important de construire des relations solides et durables entre l'Europe et l'Afrique et d'intérêt commun. « Nous tenons à remercier Renew pac pour les efforts consentis pour renforcer les relations entre l'Afrique et l'Europe. Je dirai qu'il témoigne de la nécessité d'un partenariat solide et durable entre les deux continents qui sera basé sur le respect mutuel, sur les valeurs partagées et les intérêts communs. Ainsi, le thème de ce sommet pourra relever les défis et les opportunités les plus urgentes auxquelles nos deux régions vont se confronter en ce 21e siècle. Notamment du changement climatique, de la réduction de la pauvreté, du commerce et de l'investissement.

Mais également à la paix, à la sécurité, de la démocratie et des droits de l'homme, à l'éducation et à la santé. De ce fait, nous avons beaucoup à apprendre des uns des autres et beaucoup à appris au monde ». Sur ce, a dit le président réseau libéral africain : « c'est pour nous les libéraux de saluer l'engagement du Président Macky Sall pour la paix et la sécurité en Afrique ». Et de poursuivre : « c'est ensemble que nous relevons les défis complexes qui se posent à nous. Ensemble, nous visons à jeter les bases d'un développement durable qui répondront non seulement aux besoins actuels. Mais qui garantissent la sécurité de générations futures. Ainsi, nous espérons que ce sommet servira de catalyseur de changement politique où l'Afrique et l'Europe s'unissent main dans la main pour la construction d'un développement durable », a soutenu M Ouedraogo.