Madagascar: Projet « Titre vert » - 200 ha à exploiter par une centaine de jeunes entrepreneurs

Une centaine de jeunes entrepreneurs modernes dans la région Amoron'i Mania viennent de bénéficier du projet « Titre vert ».

Il s'agit d'un grand projet mené par le ministère de l'Agriculture et de l'Elevage dans le but d'atteindre l'autosuffisance alimentaire tout en contribuant à la création d'emplois pour les jeunes. Une superficie totale de 200 ha de terrain est ainsi mise à la disposition de ces jeunes entrepreneurs modernes bénéficiaires pour exploiter diverses spéculations telles que le manioc, le maïs et l'arachide, dans le fokontany de Tsimanariloka, commune rurale d'Itremo dans le district d'Ambatofinandrahana. Un sacrifice de zébu a eu lieu en présence de toutes les autorités locales et une délégation ministérielle conduite par le Directeur général de l'Elevage, Tsiry Lezoma Andramahatola, pour marquer le lancement officiel de ce projet dans la région Amoron'i Mania.

Terrains attribués aux bénéficiaires

Parmi cette centaine de jeunes bénéficiaires, âgés entre 18 et 40 ans, 67% d'entre eux sont des hommes. Tous expriment la conviction d'opérer dans le domaine de l'agro-business. Ils sont appelés à construire eux-mêmes leurs propres habitations. Des certificats leur ont été remis, suite à leur participation active aux sessions de formation organisées par les partenaires du ministère de tutelle. Pour démarrer leurs activités, ils ont reçus 3 710 kg de semences d'arachides, 775 kg de semences de maïs et 117 750 tiges de manioc, sans oublier les 5 750 kg d'engrais NPK et les 17,9 tonnes d'engrais biologiques servant à booster leurs productions.

Il est à noter que ces jeunes entrepreneurs modernes ont déjà lancé les cultures de manioc suivant une technique améliorée telle que l'utilisation d'engrais compost. Ils ont d'ailleurs accès à un financement pour pouvoir réaliser leurs projets agricoles. Toujours dans le cadre de la mise en oeuvre de ce projet « Titre vert », le ministère a aménagé les terrains à exploiter par les bénéficiaires avec une adduction d'eau potable sans oublier la préservation de l'environnement via des activités de reboisement et de l'agroforesterie.

Après trois années d'activité, ces terrains seront attribués aux jeunes exploitants agricoles. Il faut savoir que diverses parties prenantes ont contribué à la réalisation de ce projet « Titre vert ». La recherche de débouchés à leurs productions est même à l'étude. Un suivi systématique de la mise en oeuvre de ce projet sera également effectué par le ministère de tutelle.