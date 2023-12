Madagascar: Hery Rajaonarimampianina - « La lutte pour la restauration de l'Etat de droit continue »

Après le Tiako i Madagasikara (TIM), c'était au tour du parti de Hery Rajaonarimampianina, le Hery Vaovao ho an'i Madagasikara (HVM), de tenir sa réunion, hier.

L'occasion pour l'ancien président de réitérer son engagement et sa détermination pour la poursuite des revendications déjà entamées par le Collectif des candidats. « Nous devons poursuivre la lutte pour restaurer l'État de droit et exiger la justice et la vérité dans le pays », a-t-il soutenu. Avec le bureau politique de son parti, l'ancien locataire d'Iavoloha est à la recherche d'une nouvelle formule pour atteindre ses objectifs. Le HVM a affiché sa volonté de s'engager pour l'avenir de la patrie mais aussi pour les futures générations.

Remue-ménage

En tout cas, dans le camp de l'opposition, à défaut d'une action concrète, les discours s'enchaînent et se ressemblent. Pas plus tard que lundi, Marc Ravalomanana a également fait part de son engagement à poursuivre le « tolona », la lutte. « Une nouvelle structure est en train de se mettre en place pour tout coordonner », a-t-on indiqué. Face au remue-ménage observé dans le camp du Collectif des candidats, leurs partisans se sentent perdus et la grogne commence à se faire entendre. Et pendant que les leaders de l'opposition prennent le temps d'échafauder un nouveau plan afin de mener à bon port leurs revendications, le camp d'en face se renforce.