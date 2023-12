Madagascar: Investissement et capital humain - Un projet en vue pour catalyser les investissements de la diaspora

La BAD a initié un projet de grande envergure pour renforcer l'engagement financier et humain des diasporas, visant à favoriser le développement économique. Huit pays, dont Madagascar, bénéficieront de ce projet financé à hauteur de 3,9 millions USD.

Un accord tripartite a été signé à Addis-Abeba, Ethiopie le samedi 2 décembre dernier, pour soutenir huit pays africains, dans la mobilisation des investissements de la diaspora. Signé entre la BAD (Banque africaine de développement), la Commission de l'Union africaine et l'Organisation internationale pour les migrations, cet accord vise à renforcer l'engagement financier et humain des diasporas. Intitulé « Streamlining Diaspora Engagement to Catalyze Private Investments and Entrepreneurship for Enhanced Resilience » (SDE4R), ce projet ambitieux cible des pays tels que la Gambie, le Liberia, le Mali, la Somalie, le Soudan du Sud, le Togo et le Zimbabwe en plus de Madagascar. Sa portée est de trouver des mécanismes efficaces pour mobiliser les ressources financières et les compétences des diasporas, que ce soit pour relancer l'économie nationale ou pour soutenir les périodes post-crise.

Opportunités. Abdul Kamara, DG adjoint pour la région Afrique de l'Est de la BAD, a souligné que ce projet offrirait des opportunités d'affaires et un soutien technique essentiel pour la résilience socioéconomique du continent. Il a également mis en avant l'importance de l'accord pour stimuler les investissements en faveur des groupes vulnérables, tels que les femmes, les jeunes et les populations rurales, y compris les réfugiés et les déplacés internes. Le projet, qui devrait bénéficier à 10 000 personnes directement et à 40 000 indirectement, cible des communautés touchées par des conflits, les changements climatiques et d'autres crises humanitaires et environnementales. Approuvé le 4 juillet 2023 par la BAD, le financement provient de sa Facilité d'appui à la transition. Sa mise en oeuvre sur trois ans sera supervisée par l'Organisation internationale pour les migrations, avec les orientations stratégiques de la Commission de l'Union africaine.

Fort potentiel. Cet accord, s'alignant sur l'Agenda 2063 de l'Union africaine, est perçu comme un catalyseur pour des initiatives plus larges en matière de développement économique à travers le continent. Il s'inscrit dans une dynamique de partenariat entre humanitaire, développement et paix, offrant un modèle pour la mise en oeuvre de stratégies communes et de priorités partagées. En mettant l'accent sur la diaspora africaine, estimée à 160 millions de personnes, ce projet revêt une importance cruciale. En effet, les transferts financiers effectués par cette diaspora vers le continent, évalués à 96 milliards de dollars en 2021, ont largement dépassé les 35 milliards de dollars d'aide publique au développement reçus par l'Afrique la même année. Cela souligne le potentiel considérable et l'impact positif que peut avoir une mobilisation efficace de la diaspora sur le développement économique de l'Afrique.