Madagascar: NTIC - Lancement de Nxtra, une entreprise de centres de données par Airtel Africa

Airtel Africa a lancé, hier, Nxtra by Airtel (« Nxtra »), une nouvelle entreprise de centres de données, destinée à répondre aux besoins croissants du continent en matière de capacité de centres de données fiables et durables, et à servir l'économie numérique africaine en pleine croissance.

Nxtra vise à construire l'un des plus grands réseaux de centres de données en Afrique avec des centres de données de grande capacité dans les grandes villes situées stratégiquement dans la zone de couverture d'Airtel Africa, en complément de ses sites de pointe existants.

Exigences strictes.« L'ambition de Nxtra lui permettra de répondre aux besoins croissants des entreprises africaines et l'infrastructure de son centre de données sera conçue pour accueillir la prochaine génération informatique, tout en fournissant progressivement une capacité de plusieurs MW », précise un communiqué d'Airtel Africa. « Ces installations répondront à des exigences strictes en matière de sécurité mondiale. Associée à la vaste empreinte de fibre optique d'Airtel Africa, Nxtra offre des solutions intégrées sécurisées et évolutives aux grandes entreprises mondiales, aux grandes entreprises africaines, aux startups, aux PME et aux gouvernements. Grâce à la capacité des centres de données disponibles localement, la vitesse d'accès aux services numériques sera améliorée et le coût de gestion des données sera réduit, ce qui contribuera à stimuler l'innovation, tout en soutenant une nouvelle génération de talents africains dans le domaine de la technologie. En outre, Nxtra permet aux clients de répondre aux exigences en matière de souveraineté des données, tout en permettant d'offrir davantage de services de cloud locaux dans les pays où Airtel Africa opère ».

%

Mi-2025.La première grande installation de Nxtra au Lagos, au Nigeria, fournira une puissance totale de 34 MW. Elle est conçue pour accueillir des baies à haute densité et intégrer les dernières meilleures pratiques de construction afin d'atteindre une efficacité d'utilisation de l'énergie (PUE) de 1,3. Elle devrait être opérationnelle à la mi-2025. Pour concrétiser la vision de Nxtra, Airtel Africa a nommé Yashnath Issur, ancien responsable de la gestion du portefeuille mondial de centres de données chez Amazon Web Services, au poste de DG de Nxtra by Airtel. Yashnath a 16 ans d'expérience dans l'industrie et a, au cours de l'année écoulée, constitué une équipe d'experts pour mettre en oeuvre la stratégie.

Segun Ogunsanya, Directeur général du groupe Airtel Africa, a déclaré : « une augmentation rapide de la capacité des centres de données est nécessaire pour soutenir le potentiel de croissance de l'économie numérique africaine. Nous sommes fiers de conduire l'avenir de l'infrastructure numérique de l'Afrique, en débloquant des opportunités de croissance pour les entreprises et en alimentant la prospérité économique. L'équipe d'Airtel Africa a toujours démontré sa capacité à mener à bien des projets d'infrastructures dans toute l'Afrique, et nous sommes convaincus que nos centres de données de nouvelle génération soutiendront notre ambition de devenir le partenaire de choix des clients mondiaux et des nouvelles licornes technologiques d'Afrique ».