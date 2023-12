Ile Maurice: Le dénonciateur risque d'être inculpé pour «breach of ICTA»

Fadil Futloo sera interrogé «under warning» le jeudi 7 décembre par le Central Criminal Investigation Department (CCID). Cet habitant de Plaines-Wilhems avait partagé une vidéo d'un enfant se faisant abuser sur les réseaux sociaux et avait demandé une enquête. Fadil Futloo dit ne pas comprendre pourquoi on cherche à l'arrêter alors qu'il a agi de bonne foi et voulait dénoncer un acte odieux qui aurait pu se produire sur notre territoire. Il a retenu les services de Mes Sanjeev Teeluckdharry, Anoup Goodary et Krishna Sawoo.

L'avocat Sanjeev Teeluckdharry, qui s'est exprimé face à la presse ce mardi 5 décembre, explique que son client a trouvé que le moyen le plus rapide d'agir était de publier la vidéo sur les réseaux sociaux. «Mon client a constaté un acte répréhensible et illégal. Il a agi en patriote afin que ceux qui reconnaissent l'enfant la sauvent de son prédateur mais au lieu de se concentrer sur le pédophile, on cherche à arrêter mon client», fustige Me Teeluckdharry. Il a adressé une lettre au commissaire de police et au Directeur des Poursuites Publiques pour reconsidérer cette décision. «Au lieu de protéger l'informateur, la police le persécute», souligne Me Sanjeev Teeluckdharry.

Me Anoup Goodary dit espérer que le bon sens prévaudra. «Nous aurions aimé que la police oriente son enquête vers les vrais criminels et non contre le lanceur d'alerte», confie Me Anoup Goodary. Les avocats estiment que cette situation pourrait décourager tous les citoyens de dénoncer des actes illégaux.