Congo-Kinshasa: Tanganyika - Atelier de mise en place de la Structure Multi-acteurs dans le Territoire de Kongolo

L'atelier de mise en place de la structure multi acteurs dans le Territoire de Kongolo s'est ténu ce jeudi 30 novembre 2023 au centre d'accueil et de formation la Miséricorde du Diocèse de Kongolo.

Ledit atelier s'organise dans le cadre du projet »Renforcement de capacités des organisations de la société civile pour faciliter l'accès à la terre et réaliser un développement durable et égale » (RECAPTER) qui a réuni les 40 délégués membres des OSC oeuvrant à Kongolo. L'Abbé Gaëtan ILULUNGA, Directeur des Ressources Humaines de la Caritas - Développement Kongolo a au nom du Coordonnateur de cette institution ouvert cet atelier qui est facilité par l'Ingénieur Bienvenu LWAMBA, Chef de projet RECAPTER à la CDK.

Dans son introduction, l'Ir LWAMBA a indiqué que la mise en place d'une structure multi-acteur au niveau des ETD/Territoires cible, visait à répondre aux recommandations des participants au lancement officiel du projet RECAPTER à Lubumbashi du 25 au 27 Avril 2023 en rapport avec la mise en place de la structure multi acteurs qui se penchera, comme plate-forme visible sur l'analyse des problèmes posés par la gestion de la biodiversité et la terre en vue d'entreprendre un dialogue avec les autorités étatiques établies sur les solutions possibles pour une sécurisation durable des terres agricoles et la préservation de la biodiversité.

%

L'objectif principal de cet atelier est de constituer un cadre formel d'échanges et de concertation où les OSC seront en dialogue permanent avec les autorités étatiques sur les problèmes liés à la préservation de la biodiversité et la sécurisation des terres. Ces assises ont permis aux participants d'être informés sur les avantages de la préservation de la biodiversité et la sécurisation des terres agricoles, gage d'une production agricole durable et de la sécurité alimentaire, le rôle et l'importance de la participation active des OSC dans le contrôle citoyen en matière de cohésion sociale, du développement humain et durable, de mettre en place Une structure multi acteur par une élection des animateurs de cette structure au niveau du Territoire de Kongolo.

Focus groupe sur la définition des critères de choix des membres du comité La structure multi acteur qui vient d'être mis en place à Kongolo se veut un cadre stratégique de réflexion et d'action pour contribuer activement à la sécurisation des terres des petits producteurs/trices agricoles et la préservation de la biodiversité et se mettra au suivi des orientations de la nouvelle Politique foncière nationale, à savoir : Apporter une réponse nationale aux situations de dénégation des droits fonciers de certaines personnes et de restrictions d'accès à la terre pour d'autres, particulièrement des groupes sociaux spécifiques tels que les peuples autochtones, les femmes et les jeunes.

Présentation des membres du comité multi acteurs Pour mémoire, le projet RECAPTER est financé par l'Union Européenne et la Coopération Autrichienne de Développement, sous le lead de la Caritas Autriche, avec une enveloppe estimée à 1,7 millions d'Euros et pour une durée de 48 mois. Il est réalisé dans les Provinces de Tanganyika, Haut-Katanga, Lualaba et Haut-Lomami, sous le pilotage de la Caritas Congo Asbl, de l'Université de Lubumbashi (à travers sa Faculté des Sciences Agronomiques) et de la Confédération Nationale des Producteurs Agricoles du Congo (CONAPAC).

Quatre Entités sont affiliées au RECAPTER : les Caritas-Développement diocésaines de Kongolo, Lubumbashi, Kilwa-Kasenga et Kalémie-Kirungu. Crispin Nawej Communication CDK