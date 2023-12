Congo-Kinshasa: Grand festival de la mode congolaise, Kinshasa Mboka ya Masano - Le grand show de la 5ème édition clôturée avec faste

La ville de Kinshasa a connu, jeudi 30 novembre dernier, le grand show de défilé de mode de la 5ème édition du Festival de mode "Kinshasa Mboka ya Masano" (KMM), au musée national.

Déroulé sous le thème : « les 450 ethnies pour l'inclusivité des femmes dans la bonne gouvernance et la lutte contre les violences basées sur le genre », ce rendez-vous qui a clôturé la 5ème édition de KMM ouvert au mois d'avril par une soirée de gala de mode, avait, notamment comme but, de concilier la culture à la bonne gouvernance et à la lutte contre les VBG en République démocratique du Congo.

Cet évènement s'est essentiellement basé sur deux axes : la journée, une conférence composée de deux panels et, le soir, un défilé de mode, exposant au total l'expertise des 18 stylistes modélistes congolais. Notons que le premier panel a débattu de la « Bonne gouvernance », avec, comme sous thématiques : " La bonne gouvernance et les mécanismes pour atteindre les objectifs des ODD en RDC" ; " Quid de l'exclusivité de la femme en RDC pour une bonne gouvernance" et " 450 ethnies, un défi de gouvernance en RDC".

Avec, comme panelistes, Mme Sylvie Tshituka, M. Onassis Mutombo, Mme Elo Watha ainsi que Mme Lydia Nsambayi Ntumba. « Il y a des différences dans nos 450 tribus, et chacune a ses valeurs et ses particularités. Il faut, cependant, les mettre à profit pour l'évolution de notre nation », a indiqué Lydia Nsambayi, lors de son intervention.

Le deuxième panel qui a vu défiler, principalement différents panélistes, a exploité le thème : « Lutte contre les VBG » avec, comme sous-thèmes, : " Etats de lieux de la lutte contre les VBG en RDC", " La culture en RDC et les 450 ethnies à la rencontre de la lutte contre les VBG" et "Arsenal de loi et mécanisme de lutte contre les VBG ". Avec, comme panelistes, M. Prince Pungi et Mme Caroline Pindi. C'est alors que sous une atmosphère musicale, le grand show KMM du défilé de mode a démarré. Lydia Nsambayi Ntumba, initiatrice de ce majestueux festival de mode, Kinshasa Mboka ya Masano, a prononcé son discours inaugural pour le go des festivités.

Avant le défilé proprement dit, certains musiciens et artistes, tel que le Sapeur Kaditoza, ont presté. Au total 18 stylistes ont presté, faisant montre de leur professionnalisme au public présent. Les 450 ethnies congolaises ont été exprimées à travers la mode. Ainsi, des tenues purement africaine et congolaise, ont mis en vitrine l'art des stylistes congolais à travers le défilé de ce grand show de la 5ème édition du festival de mode Kinshasa Mboka ya Masano. A la fin de cette soirée, des brevets ont été remis à tous les 18 stylistes qui ont pris part à ce rendez-vous qui définit la mode congolaise.

Se confiant à la presse, la CEO de Kinshasa Mboka ya Masano Mme Lydia Nsambayi s'est exprimée en ces termes : « Les impressions sont tellement positives, je pense que Kinshasa Mboka ya Masano a atteint sa vitesse de croisière et que, désormais, on ne peut plus s'arrêter. Il ne faut que continuer », a-t-elle indiqué.

Et de préciser l'objectif poursuivi par le festival KMM : « Nous avons voulu informer la population congolaise de la possibilité de tirer, dans la culture congolaise, tout ce qu'il faut pour créer l'identité vestimentaire congolaise". " On n'a pas nécessairement besoin d'aller ailleurs. On a notre manière de concevoir les vêtements, notre manière d'habillement. Il est possible d'inventer la mode congolaise », a-t-elle expliqué. Elle conclut, indiquant que les modélistes doivent continuer à bosser. « On ne peut rien avoir si on ne travaille pas », dit-elle.

Et d'ajouter : « Tandis que pour le Gouvernement, il faut appuyer ceux qui travaillent, ne nous laissons pas tous le temps pleurnicher. Il doit nous appuyer. Je pense que c'est tous ce que j'ai à dire, parce que chaque fois ça devient un plaidoyer et j'espère qu'un jour, ce cri va tomber dans les oreilles d'assez avisés qui vont comprendre qu'il y a du potentiel dans le festival KMM » a-t-elle renchéri.