Ile Maurice: L'entrepreneuriat féminin à l'honneur

La cérémonie d'ouverture de la Creative Social Entrepreneurship Expo 2023 a eu lieu hier au Plaza, présidée par le vice-président de la République, Eddy Boissezon, en présence d'autres personnalités telles que Fazila Jeewa-Daureeawoo, vice-Première ministre et ministre de l'Intégration sociale, de la Sécurité sociale et de la sécurité nationale, ainsi que Rajeneedavee Mootoo Caroopen, maire de Beau-Bassin/ Rose-Hill. La cérémonie a débuté en l'absence d'Ivan Collendavelloo, député de la circonscription n°19, qui était censé être présent à cette rencontre. C'est après une dizaine de minutes que les organisateurs ont fait savoir qu'il ne serait pas là.

Lors de son allocution, la ministre Daureewaoo a salué les réalisations et les contributions des femmes dans le domaine de l'entrepreneuriat social. Cette journée marque une célébration de l'innovation, de la créativité et des femmes chefs d'entreprise. Les personnalités présentes ici partagent une vision commune de la construction d'une société plus inclusive, où l'entrepreneuriat social joue un rôle crucial.

«C'est une plateforme inspirante où les idées novatrices et les solutions sociales créatives peuvent prospérer pour un avenir meilleur. C'est une exposition de l'entrepreneuriat féminin. Nous saluons les femmes mauriciennes et malgaches. Au niveau de mon ministère, nous avons toujours encouragé l'entrepreneuriat. Il est essentiel d'avoir les connaissances et les informations nécessaires avant de se lancer dans une entreprise. Je constate qu'il y a beaucoup de nouveautés», a soutenu la ministre.