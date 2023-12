Madagascar attire à nouveau l'attention sur la scène internationale à la suite de la réélection d'Andry Rajoelina. Les réactions s'enchaînent.

Dans une dépêche qui a été publiée hier, Moscou exprime sa satisfaction quant au déroulement réussi des élections et réaffirme son engagement envers une collaboration active avec les dirigeants malgaches. Cette déclaration renouvelle l'engagement de la Russie à renforcer les liens « traditionnellement amicaux » entre les deux nations et à développer une « coopération fructueuse dans divers domaines ». La réélection d'Andry Rajoelina marque alors le début d'une nouvelle ère de coopération entre la Russie et Madagascar.

Cette déclaration du ministère des Affaires étrangères russe suggère une volonté manifeste de la Russie de renforcer davantage les relations bilatérales avec Madagascar. En soulignant le caractère réussi des élections, Moscou montre sa confiance dans la stabilité politique malgache sous la direction de Andry Rajoelina. Cette déclaration russe peut être, en effet, interprétée comme une opportunité de renforcement de l'alliance russo-malgache. Moscou manifeste une volonté mutuelle de renforcer les liens traditionnels et d'explorer de nouvelles avenues de partenariat avec Antananarivo.

Ukraine. Le premier mandat de Andry Rajoelina a été particulièrement marqué par des choix diplomatiques qui ont suscité des débats internationaux. En effet, en pleine tourmente de la guerre en Ukraine, le gouvernement malgache a adopté une position singulière en choisissant de ne pas condamner la Russie, un geste qui a généré des répercussions sur les relations diplomatiques de Madagascar avec d'autres nations alliées de l'Ukraine. Les observateurs internationaux soulignent que la position de Madagascar lors du conflit en Ukraine a créé des tensions diplomatiques avec certains pays alliés.

« La coopération entre la Russie et Madagascar n'est pas seulement politique mais s'étend également à des domaines économiques, culturels et humanitaires », a toujours défendu le ministère malgache des Affaires étrangères. Les deux nations partagent une histoire de relations amicales, et la Russie voit en Madagascar un partenaire clé en Afrique.

Mercenaires. L'implication supposée du régime malgache dans le groupe Wagner, lequel est considéré comme le bras armé de Vladimir Poutine en Afrique, a également été source de supputations. Les mercenaires de ce groupe ont été déployés dans plusieurs pays africains, suscitant des inquiétudes et des réactions de la part de la communauté internationale. Cependant, la Russie maintient son soutien au gouvernement malgache, soulignant la nécessité d'une « coopération mutuellement avantageuse ».