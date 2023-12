Madagascar: Nicolas Dupuis - Une académie de foot à Mahajanga

Comme il l'avait déjà annoncé, Nicolas Dupuis ne voulait pas mettre un terme à sa mission à Madagascar, notamment dans le monde du football. Il s'est tourné vers Mahajanga pour construire une Académie de foot en collaboration avec la région de Boeny, tout en restant sélectionneur de l'équipe du Soudan du Sud.

Le retour de Nicolas Dupuis à Madagascar ne passe pas inaperçu. Après avoir quitté l'île pour assumer le rôle de sélectionneur du Sud Soudan, le technicien français est de retour pour une mission significative. Cette fois-ci, il collabore avec Fosa Junior et la région Boeny pour donner vie à une académie de football et la construction de deux stades homologués à Mahajanga. Il a été accueilli chaleureusement par le Gouverneur Salim Mokhtar Andriantomanga, hier, pour discuter de ce projet. Nicolas Dupuis, ancien sélectionneur des Barea, a expliqué l'objectif clair de cette entreprise, « avec Arno Steenkist, on a décidé de mettre en place une belle académie. Et au-delà de ça, un terrain qui va accueillir tous les jeunes de Majunga ». Son retour à Madagascar vise à concrétiser cette vision, lançant les travaux et veillant à leur bonne exécution. La coopération étroite avec la région Boeny se traduira par la construction des infrastructures du côté de Belobaka, dans le district de Mahajanga II.

« J'ai joué mon premier match à Mahajanga en 2016, c'est la raison pour laquelle cette région me tient à coeur, et ce qui a attiré mon attention d'aider les jeunes majungais », a-t-il ajouté. L'utilisation des équipements régionaux avec la direction des infrastructures accélérera le processus, et Nicolas Dupuis exprime son optimisme quant à la finalisation des travaux d'ici à fin janvier début février 2024. Pour rappel, Dupuis a déjà dirigé les Bright Stars lors des premières qualifications pour la Coupe du Monde 2026. Après son passage à Madagascar, il prévoit de retourner au Sud Soudan pour reprendre ses fonctions. Dans une interview accordée à Midi Madagasikara en octobre, Nicolas Dupuis avait dévoilé ses projets d'établir des académies de football à travers Madagascar. « C'est pourquoi j'ai demandé à pouvoir venir tous les mois, une dizaine de jours sur Madagascar, puisque je suis résident ici pour m'occuper de ça », avait-il expliqué.