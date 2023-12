Madagascar: COP28 - Lova Renée, porte-parole des enfants malgaches

Depuis le 30 novembre au 12 décembre, Lova Renée est la porte-parole des enfants malgaches à la 28e Conférence des Parties sur le Climat (COP28) qui se tient à Dubaï. Aux côtés de trois autres jeunes défenseurs de la jeunesse, elle exposera son point de vue sur les perspectives et les défis des enfants dans le contexte du changement climatique.

Du haut de ses 13 ans, Lova Renée est la seule enfant membre de la délégation malgache à se rendre à la COP28. En même temps, elle est l'unique enfant représentant l'UNICEF pour la région Afrique de l'Est et Australe. Le message est clair : la crise climatique est bien une crise des enfants. À travers sa participation, les enfants seront entendus à cette conférence d'envergure internationale. Elle a tourné une vidéo en septembre à Toamasina avec l'équipe de l'UNICEF, qui sera diffusée en séance plénière de la COP28. En marge de l'événement, des enfants de plusieurs pays ont été appelés à partager leurs points de vue sur les effets du changement climatique et à plaider pour que leurs droits fondamentaux soient pris en compte dans toutes les décisions et actions permettant de lutter contre le phénomène.

Enjeu

À la COP28, Lova Renée sera observatrice des diverses négociations qui seront menées pour influencer les politiques et les décisions au profit de la promotion des droits de l'enfant. Elle exposera son point de vue sur les perspectives et les défis des enfants dans le contexte du changement climatique aux côtés de trois autres jeunes défenseurs de la jeunesse. Elle animera également certains événements parallèles qui se tiendront au Pavillon Madagascar, notamment les jeux pour des actions liées au Climat afin de sensibiliser les jeunes sur les impacts du changement climatique et d'appeler à la réalisation d'actions concrètes pour y répondre efficacement.

%

A titre de rappel, le destin de Lova Renée bascule le jour où sa vidéo enflamme les réseaux sociaux où elle répète consciencieusement la sensibilisation aux gestes barrières pour se protéger du coronavirus en 2020. Accessible à tous, la vidéo fait rapidement le tour de la toile et arrive au Président de la République pour être aussitôt reprise sur la chaîne nationale. Appuyée par l'UNICEF, son intervention devient alors plus formelle, au travers d'autres courtes vidéos de sensibilisation sur les thématiques phares liées à la promotion des droits de l'enfant.