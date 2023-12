Madagascar: Crédits carbones forestiers - 8,8 millions USD pour protéger les forêts et communautés malgaches

Madagascar est le troisième pays d'Afrique à être payé par la Banque Mondiale pour la réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts.

» Ce paiement est le premier d'une série de trois dans le cadre de l'accord de paiement de réductions d'émissions (ERPA) conclu avec le Fonds de partenariat pour le carbone forestier (FCPF) de la Banque mondiale« . C'est ce qu'annonce la Banque mondiale dans un communiqué publié lundi dernier. Cet accord devrait » permettre de débloquer jusqu'à 50 millions de dollars pour réduire jusqu'à 10 millions de tonnes d'émissions de CO2 le long de la côte orientale du pays, riche en forêts pluviales, d'ici à la fin de 2024 « , précise la Banque.

Ce premier paiement interviendrait à la suite de diverses étapes franchies par le pays. » Les réductions d'émissions ont été déclarées par le Bureau National de Changement Climatique et REDD+ (BNCCREDD+) de Madagascar, puis confirmées par un processus de validation et de vérification, approfondi et indépendant par une tierce partie « , note-t-on.

Selon Lovakanto Ravelomanana, coordinatrice du BNCC REDD+ ou Bureau National de Changement Climatique et REDD+ (BNCCREDD+) de Madagascar : « Il y a 15 initiatives REDD+ à Madagascar et un plan de partage des bénéfices est en place avec les acteurs locaux et les communautés pour s'assurer qu'ils reçoivent la majorité des bénéfices« . À en croire la responsable : « cela permettra aux parties prenantes de continuer à promouvoir la gestion communautaire des ressources naturelles et la restauration des zones dégradées tout en stimulant des modèles agricoles respectueux de la conservation ». Si disposer du paiement est une chose, la question relative à sa bonne gestion en est une autre.

Ce, compte tenu de la mauvaise gouvernance qui fait la triste renommée de l'administration publique du pays. Les rapports des divers organismes aussi bien nationaux qu'internationaux qui interpellent sur le fléau que représente la mauvaise gouvernance, la corruption et les pratiques comme le détournement des deniers publics en sont des preuves. Pour en revenir aux 8,8 millions USD pour des crédits carbones forestiers, une source sûre avance que » le décret sur le carbone forestier... est censé assurer une redistribution équitable et une utilisation efficace et optimale de la compensation « . Reste à savoir ce qu'il en est actuellement de ce décret, a-t-il été promulgué ? Est-il en vigeur ?