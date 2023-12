Madagascar: Histoire de la Cité Amicale VIII. Canton de Yiyuan, Shandong - « Le faîte du Shandong » se dresse comme un haut lieu écologique

Le canton de Yiyuan à la ville de Zibo est une zone clé nationale à fonction écologique et constitue la source des trois rivières Yihe, Mihe et Wenhe. Il s'agit également du lieu d'origine des anciens humains du Shandong et de la terre de légendes du Bouvier et de la Tisserande. Le canton de Yiyuan compte 1983 collines renommées, ce qui en fait un canton à l'altitude moyenne la plus élevée de la province, d'où son surnom du « Faîte du Shandong ».

Riche en ressources en eaux, le canton est aussi surnommé le « Château d'eau du Qilu (Shandong) » et est connu comme le « Foyer de l'eau minérale en Chine ». Doté d'un excellent environnement écologique, il affiche un taux de couverture forestière de 62.1%, et se classe en première place dans la ville en termes de qualité de l'air. Le canton de Yiyuan s'attache constamment à sa stratégie de développement axée sur l'écologie, et favorise activement « la protection écologique, l'amélioration de la gouvernance et le développement vert », transformant ainsi ses avantages écologiques en un atout majeur et s'érigeant en un exemple de développement durable.

L'écologie s'avère le plus grand capital, avantage et potentiel du canton de Yiyuan. En se concentrant sur l'amélioration de l'efficacité de l'agriculture, Yiyuan met en oeuvre un plan de revitalisation de la fructiculture, modernisant et transformant 320 000 mu de vergers. La pomme « Rouge de Yiyuan » a une fois encore remporté la Médaille d'or à la Foire des Aliments verts. En collaboration avec l'Académie chinoises des Sciences agricoles, Yiyuan a élaboré un plan de développement industriel ciblé pour les produits agricoles riches en strontium. Le canton a également accéléré la construction conjointe de l'Institut de l'industrie du strontium et de « la Capitale de strontium de Chine ».

En s'appuyant sur les expertises externes, le canton a coopéré avec l'Université de Finances et d'Économie du Shandong pour établir concrètement l'Institut de Revitalisation rurale, organisant deux éditions de haut niveau du Forum sur la Revitalisation rurale des Villages du Shandong. Le canton a aussi réussi à introduire un « projet de zone de démonstration de la coopération stratégique de revitalisation rurale de la ville » du Groupe Nongfa du Shandong, dont l'investissement total est supérieur à 5 milliards de yuans.

Concentrés sur la prospérité commune, 912 projets industriels dits d'« Un village, Une industrie » ont été planifiés et mis en oeuvre. Et le canton a également établi des mécanismes de partage des bénéfices tels que « zones industrielles + entreprises + coopératives + agriculteurs », en vue de promouvoir une augmentation de revenus tant pour les collectivités que pour les agriculteurs. Les revenus collectifs de 446 villages ont tous dépassé 100 000 yuans, faisant de Yiyuan un canton modèle de revitalisation rurale dans la province du Shandong.

« Les rivières limpides et les montagnes verdoyantes constituent une grande richesse ». Le canton de Yiyuan continuera résolument de respecter le principe de la priorité écologique et du développement vert, consolidant et élargissant les acquis en matière de protection écologique et de gouvernance environnementale.