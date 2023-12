Madagascar: Exploitation illégale d'or - 10 Chinois arrêtés à Marokoro Maevatanana

Le gouvernement, à travers le ministère des Mines et des Ressources stratégiques, a récemment orchestré une intervention décisive pour mettre fin à une opération illégale d'extraction d'or dans la commune de Marokoro, située dans le district de Maevatanana. Une délégation du ministère, accompagnée par des éléments de la police des mines, a effectué une descente surprise la semaine dernière, mettant un terme à des activités minières sauvages qui compromettent les ressources aurifères de la région, en particulier celles au fond du fleuve Kamoro.

La mission d'inspection a révélé que l'exploitation était entièrement en dehors du cadre légal, sous toutes ses formes. Malgré les contrôles effectués par le ministère des Mines et des Ressources stratégiques, les documents requis pour ces activités manquaient. Face à cette violation flagrante des règles en vigueur, la délégation a pris des mesures immédiates en arrêtant les exploitants, parmi lesquels figuraient 10 ressortissants chinois. Ils seront traduits en justice pour avoir enfreint les lois régissant l'exploitation minière et pour avoir illégalement extrait de l'or sans présenter les documents nécessaires.

Ce n'est pas la première fois que le ministère est confronté à des signalements d'exploitation illégale à Marokoro. Des inspections antérieures ont été menées à Tsiandrarafa, à Antsira et à Madisovato, tous situés dans la commune de Marokoro. Le ministère des Mines et des Ressources stratégiques a déjà pris des mesures pour mettre fin à ces activités illégales, y compris des arrestations et des incarcérations. Cependant, malgré ces efforts, des opérations minières illégales persistent dans les localités environnant Kamoro.

Le ministère des Mines et des Ressources stratégiques refuse de baisser les bras dans sa lutte contre l'exploitation illégale. Il considère comme inacceptable que le patrimoine national, représenté par les ressources naturelles, soit ainsi pillé, mettant en péril l'éthique et la légalité. Henri Délice Razananirina, secrétaire général du ministère, a souligné l'importance de remonter jusqu'aux responsables de ces exploitations illicites à Marokoro. Les enquêtes en cours visent à identifier les cerveaux derrière ces opérations illégales.

Bien que la zone de Marokoro soit vaste et difficile d'accès, les agents du ministère des Mines et des Ressources stratégiques restent déterminés à renforcer la gouvernance locale et à faire respecter la loi dans le secteur minier. Henri Délice Razananirina estime qu'il est impératif de poursuivre les enquêtes pour identifier les véritables responsables et prévenir toute tentative future de violation des lois et des normes régissant l'exploitation minière. La justice est attendue pour remonter jusqu'aux têtes pensantes derrière ces activités illégales et assurer la protection des ressources minérales précieuses de la nation.