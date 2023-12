Afrique: Startups - L'Algérie engagée à mettre son expérience au service du continent africain

ALGER — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a affirmé, mardi, dans une allocution à l'occasion de l'ouverture de la 2e Conférence africaine des startups à Alger, lue en son nom par le Premier ministre, M. Nadir Larbaoui, l'engagement de l'Algérie à mettre son expérience en matière de startups à la disposition des frères africains à travers des espaces d'échange d'expertises, à l'instar de la Conférence africaine des startups, devenue un rendez-vous continental important pour l'encouragement de l'innovation et le développement des startups.

Dans ce cadre, le président de la République s'est félicité des "résultats positifs importants" auxquels a abouti la 1e Conférence des startups, tenue à Alger l'an passé, notamment en ce qui concerne la mise en place de la feuille de route continentale des startups et l'adoption de la Déclaration d'Alger pour le développement des startups en Afrique, des décisions appuyées par la 42e session du Conseil exécutif de l'Union africaine (UA) tenue en février 2023.

Cette initiative algérienne, poursuit le Président Tebboune, s'inscrit dans le cadre des démarches de l'Union africaine pour la concrétisation de son Agenda 2063 en vue d'édifier une Afrique intégrée et prospère qui compte sur ses propres forces, notamment jeunes, afin d'amorcer une dynamique globale qui repose sur une économie développée, et œuvre à "changer la vision des partenaires vis-à-vis de l'Afrique, de source de richesses pillées, en un partenaire soucieux de ses intérêts dans le cadre de l'équilibre des intérêts dans les relations économiques internationales, dans un ordre mondial équitable et juste".

"En Algérie, pays fidèle à son appartenance africaine, nous sommes attachés à cette appartenance et à notre glorieux parcours militantiste commun, qui nous impose une vision africaine nouvelle et renouvelée, consciente des intérêts continentaux communs, afin de hisser notre continent à la place qui lui sied, dans le contexte des équilibres régionaux et internationaux actuels et futurs, et dans un monde connaissant des développements et des mutations effrénées et extrêmement complexes", a-t-il affirmé.