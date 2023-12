Ile Maurice: PNQ - «Extended Programme» - La filière technique ne sera pas introduite

C'est la première fois que le leader de l'opposition, Xavier-Luc Duval, a refusé de s'excuser...

C'était après qu'il a demandé au speaker s'il allait lui accorder du temps additionnel pour des questions supplémentaires, vu que la ministre de l'Éducation, Leela Devi Dookun-Luchoomun, avait pris un temps exagéré pour répondre. Le speaker ne lui a pas répondu, se contentant de répéter : «Do your work, I'll do mine.» Et Xavier-Luc Duval de lui lancer : «The nation is watching you.» Après que Duval a refusé de présenter ses excuses pour cette phrase jugée menaçante par Sooroojdev Phokeer, celui-ci a interrompu la séance dédiée à la Private Notice Question (PNQ) et a enchaîné avec la Prime Minister's Question Time (PMQT). Il était alors 11 h 57.

Revenons à la réponse de Leela Devi Dookun-Luchoomun. Allait-elle, à la lumière des résultats du National Certificate of Education (NCE) 2023, accepter d'abandonner l'actuel Extended Programme (EP) et le remplacer par un programme d'études de trois ans, plus adapté, comme une sorte de NCE technique ? La ministre a dit non, après avoir longuement justifié la nécessité que les élèves aient une base solide dans les matières fondamentales durant les neuf premières années d'études (six au primaire et trois au secondaire). Cela, même si elle reconnaît que tous les élèves n'ont pas les mêmes aptitudes et que «their force may not lie in academic results».

La ministre de l'Éducation a refusé de se baser sur le nombre élevé d'échecs parmi les élèves de l'EP - 96,3 % en 2022 et 91,1 % en 2023 - car, a-t-elle philosophé, «we are dealing with children, who are not mere numbers». Cependant, elle s'appuiera sur le chiffre de 238 élèves de l'EP qui ont réussi au NCE pour dire tout le bien qu'elle pense du système actuel. «Et que l'on n'ajoute pas le mot infamant 'seulement' à ce nombre de 238 !» a-t-elle martelé. Parce que d'après elle, s'il n'y avait pas l'EP, notre système d'éducation aurait «perdu» ces 238 enfants, «qu'il ne faut pas traiter avec négativité». Sauf que personne ne l'a fait...

De plus, strictement parlant, seuls 192 sur 2 149 (NdlR, 8,9 %) ont réussi au NCE même si 238 ont été promus, 46 l'ayant été pour leur performance dans des sujets autres que le français et les mathématiques. Xavier-Luc Duval rappellera le sort des 6 200 sur les 6 500 enfants qui ont échoué depuis la mise sur pied de l'EP. À savoir qu'il y a eu deux cohortes depuis 2018.

La ministre de l'Éducation a en outre mis l'accent sur ces enseignants et ces parents qui ont pu conduire ces enfants au succès. Leela Devi Dookun Luchoomun a mis en avant le taux élevé de réussite parmi les élèves de l'EP dans les matières que sont les Social and Modern Studies, l'ICT et Technology Studies (voir tableau). D'aucuns affirment toutefois que la ministre a utilisé les chiffres qui lui conviennent et rejeté les autres.

Sinon, Leela Devi Dookun-Luchoomun a évoqué le Fortified Learning Environment Program qui aidera à soutenir les élèves notamment ceux issus de familles défavorisées. Elle a voué aux gémonies ceux qui prétendent que la plupart des élèves de l'EP ne savent ni lire, ni écrire. Tout en avouant que souvent c'est vrai... et avouant : «But if the students can score well in other subjects, why should they not be able to do equally well in the languages and Maths ? It's all a question of providing the right support to them». Elle n'a pas précisé si et qui n'a pas accordé le soutien nécessaire à ces enfants.

«The nation is watching you»

Elle a aussi parlé de l'introduction prochaine du School Based Assessment Component qui comptera pour 40 % des notes des élèves de l'EP. Et du Bright Up Programme. Mais pas de filière technique, a-t-elle asséné, rejetant ainsi la suggestion du leader de l'opposition. «La filière technique étant basée de nos jours sur la technologie, il est essentiel que les étudiants aient une bonne maîtrise de la lecture, l'écriture et du calcul avant de s'embarquer dans des études vocationnelles et techniques.» Et cela, même si plus de 90 % échouent. Leela Devi Dookun-Luchoomun ne changera pas un système qui marche, selon ses dires...

À l'heure des questions supplémentaires, Xavier-Luc Duval rappellera à la ministre que parmi les élèves de l'EP qui ont réussi au NCE, beaucoup ont repassé l'examen. Ce ne sont donc pas «les enfants qui ont échoué mais le système». Sooroojdev Phokeer lui fera alors remarquer qu'il n'a pas posé de question mais a fait un commentaire. Ce sera le premier grincement de dents du speaker qui s'emportera et interrompra Xavier-Luc Duval lorsque ce dernier prononcera cette phrase qui a dérangé : «The nation is watching you...»