Afrique: Merabi examine avec son homologue mauritanienne les moyens de renforcer l'action commune

ALGER — Le ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnels, Yacine Merabi, a examiné, mardi à Alger, avec la ministre mauritanienne de l'Emploi et de la Formation professionnelle, Zeinabou Bint Ahmednah, les voies et moyens de renforcer l'action commune dans le domaine de la formation professionnelle, indique un communiqué du ministère.

Lors de cette rencontre, les deux parties ont souligné "l'importance de la coopération bilatérale à la faveur des conventions de jumelage conclues le 20 décembre 2022 pour développer le partenariat entre les établissements de formation des deux pays, conformément aux recommandations de la 19e session de la grande commission mixte algéro-mauritanienne, tenue à Nouakchott le 14 septembre 2022", précise le communiqué.

Il s'agit, selon la même source, de la coopération "dans les domaines de l'ingénierie pédagogique au niveau de l'Institut national de la formation et de l'enseignement professionnels, côté algérien, et de l'Institut national de promotion de la formation technique et professionnelle, côté mauritanien".