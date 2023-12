Algérie: Les mécanismes et les perspectives du volontariat en Algérie, thème d'un colloque national à Alger

ALGER — Un colloque national sur les mécanismes et les perspectives du volontariat en Algérie a été organisé à Alger par le ministère de la Jeunesse et des Sports, en collaboration avec le Bureau du Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA) en Algérie, en vue de renforcer les capacités et les connaissances des jeunes cadres du secteur dans le domaine du volontariat.

Présidant le lancement des travaux de ce colloque, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abderrahmane Hammad, a précisé que le volontariat "renforce les valeurs morales chez les jeunes et promeut l'esprit de responsabilité et les valeurs sociales du peuple algérien", contribuant ainsi à "la cohésion sociale".

Le ministre a ajouté que le rôle de son département "consiste à encourager et à soutenir les jeunes dans les différents domaines, notamment celui du volontariat", relevant que "l'organisation et la structuration du volontariat dans les cadres légaux et réglementaires visent à former une génération portée sur l'entraide et encline à adhérer aux politiques du volontariat".

De son côté, la cheffe du Bureau de l'UNFPA en Algérie, Faiza Bendriss, s'est félicitée des "efforts consentis par l'Etat algérien en faveur des jeunes, à travers les moyens mis à leur disposition et les opportunités qui leur sont offertes de participer au développement des projets".

Concernant les mécanismes juridiques garantissant l'exercice du volontariat, les intervenants ont relevé que plusieurs textes juridiques en Algérie y faisaient référence, dont la Constitution du 1 novembre 2020, qui confère une "grande valeur" à la société civile et garantit le droit de créer des associations sur déclaration, outre l'encouragement par l'Etat des associations d'intérêt général, dont le volontariat est l'un des principaux mécanismes.

Ce colloque de deux jours vise à "mettre en avant les expériences pionnières en matière de volontariat et les droits et obligations des volontaires et à former les participants aux outils du volontariat à travers les thèmes proposés au débat, dont la structuration et l'organisation du volontariat, le volontariat numérique et le renforcement des capacités des cadres du secteur dans le domaine du volontariat.