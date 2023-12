Tunisie: Regard sur la ligue 2 - La JSK doit se rendre à l'évidence...

En cédant au Hamda-Laouani face au Corail de Tabarka, la JSK a forcément hypothéqué ses chances de voir le play-off, scellant ainsi son sort alors qu'elle était favorite pour au moins accrocher une place d'accessit.

Outre son revers contre le CSTabarka, et en dépit d'une victoire à l'Ariana face à l'ASA, le rebond n'a pas eu lieu puisque les Aghlabides sont aussi tombés au Bouali-Lahouar face à l'Espoir d'Hammam-Sousse. La JSK est donc à l'arrêt et devra maintenant puiser dans ses ressources mentales pour négocier le play-out et sauver sa peau. La 9e journée a donc rendu son verdict, reléguant la JSK à la 8e place du groupe A, avec un match en moins à disputer cependant. Dur dur le retour sur terre pour l'un des postulants aux premières loges lors du «warm-up» du championnat de la Ligue 2.

L'ASR est une énigme

Autre prétendant qui mange son pain noir, depuis les trois coups de la compétition cela dit, l'AS Réjiche, pensionnaire du groupe B, a irrémédiablement abdiqué et jeté les armes. Distancé en bas de l'échelle, l'ASR cumule les déboires et les défaites. Incompréhensible pour un club qui faisait trembler il y a peu les grosses écuries de l'élite. Et avec deux points seulement grappillés cette saison, jusque-là, l'ASR, lanterne rouge du groupe B, ne vise même plus les points bonus. Et il va falloir se mobiliser pour le play-out, car les ambitieux ne manquent pas pour la grosse bataille du maintien. A un degré moindre, c'est aussi les cas (pour les deux poules) du COM, de l'OSB et de l'ESHS, des anciens pensionnaires de la Ligue 1 qui n'entrevoient pas le bout du tunnel cette saison.

Le CSHL marque le pas, Jendouba s'envole, la JSO arrive !

Passons à présent aux favoris qui tiennent leur rang, aux outsiders qui tiennent la cadence et aux médians qui progressent. Dans le groupe A, le CSHL est donc tombé de son piédestal, se faisant distancer par Jendouba et la JSO, vraie menace des concurrents classiques pour une place au soleil. Récemment, le onze d'El Omrane a ainsi fait coup double en battant un adversaire direct, le CSHL, tout en le supplantant au classement. De quoi permettre à cette révélation de nourrir des ambitions du play-off. Quant aux Verts, rien ne va plus pour le club de Boukornine qui semble plus fragile que l'on pensait, sachant que suite au revers des banlieusards du sud à domicile face à la JSO, coach Sofiene Hidoussi a mis les voiles alors qu'il n'avait été intronisé qu'en octobre dernier ! Cependant, il n'y a pas péril en la demeure puisque le CSHL est encore dans «le vert», sur le podium et donc en lice pour composter à terme son ticket vers le play-off. Quid du leader du groupe A à présent ? A la faveur de ses derniers résultats, Jendouba a creusé l'écart et vogue tranquillement vers le play-off. De quoi déjà se rappeler au bon souvenir des années fastes d'un club qui évoluait en Ligue 1 il y a quelques années.

Dans le groupe B à présent, volet meneurs, le Croissant Chebbien a, certes, marqué le pas à Kerkennah, mais garde toutefois le leadership. Ce faisant, dans le sillage du club de Chebba, la Zliza arrive au triple galop après sa démonstration de force à Rejiche où l'ASR a été corrigée (1-4). Sur la 3e marche du podium aussi, l'ES Zarzis talonne l'ASG qui ne devance son poursuivant immédiat que d'une seule unité. Au pied du podium maintenant, les insulaires de l'ES Jerba n'ont pas encore dit leur dernier mot et restent en embuscade derrière Zarzis. La dernière victoire à Sidi Bouzid a donné des ailes aux insulaires, un onze qui garde la meute à bonne distance tout en talonnant Zarzis.