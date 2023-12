Congo-Kinshasa: Elections 2023 - Début de l'opération de vérification et validation des noms et photos des candidats

L'opération de vérification et validation des noms et photos des candidats ainsi que les logos des partis et regroupements politiques a débuté, mardi 5 décembre, à la Maison des élections à Kinshasa.

A travers cette opération de deux jours, la CENI veut permettre au candidat ou mandataire d'un parti politique de vérifier la véracité du dossier retenu.

Cette institution d'appui à la démocratie se propose également de renforcer la transparence lors des scrutins combinés du 20 décembre.

Ils ont été des dizaines de candidats ou mandataires trouvés à la maison des élections ce mardi sous une pluie battante. Chacun est orienté vers un préposé pour la consultation. Et après vérification, le candidat ou le mandataire valide les noms, la photo ou le logo de sa formation politique.

En cas d'erreur, une fiche lui est remise dans l'immédiat pour correction.

« Il y a eu quelques erreurs matérielles et on a tout fait pour corriger cela, par ce qu'il y a des gens qui sont ici, on leur a attribué des noms qui ne sont les leurs, par exemple tu t'appelles Kazadi, mais on écrit Kazala. Ce sont des erreurs là qu'il faut vraiment corriger. Il y a une fiche là qu'on a nous remise, si vous avez un problème de photo, vous écrivez ce problème de photo et vous donnez une photo qu'on va changer. Concernant les noms, ils corrigent le nom, sur la fiche vous écrivez le vrai nom et à côté vous allez mettre le nom là qu'on vous a attribué», a rapporté le mandataire du regroupement ARDEV-A.

%

Cette initiative est saluée par la majorité des acteurs interrogés. Car selon eux, cette opération leur permet de se rassurer qu'ils soient bien identifiés par leurs électeurs le jour de vote.

« Nous sommes très contents pour cette initiative de la CENI, voilà qu'aujourd'hui on nous appelle pour vérifier si les photos sont bien imprimées, si le nom, post-nom, bref l'identité du candidat est bien reprise, c'est très intéressant, ça nous prouve que la CENI est en train de faire des innovations pour améliorer la qualité des élections. Par ce qu'il y a de certaines photos qui pouvaient être mal imprimées pour le candidat, mais le candidat va corriger pour que ses électeurs puissent bien l'identifier », a ajouté le mandataire du regroupement ARDEV-A.

Cependant, certains candidats ou mandataires se plaignent du fait que cette opération de courte durée a été annoncée la veille alors qu'elle demande plus de concentration et de préparation.