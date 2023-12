Congo-Brazzaville: Journée internationale des volontaires - Les Nations unies réitèrent leur engagement en faveur du pays

Les agences du système des Nations unies ont commémoré, le 5 décembre au siège de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) pour l'Afrique, à Brazzaville, la Journée internationale des volontaires placée cette année sur le thème « Si tout le monde le faisait ».

La cérémonie a mobilisé les représentants des agences du système des Nations unies, les organisations des volontariats et les volontaires ainsi que les délégués du gouvernement. Une occasion pour le coordonnateur résident des Agences du système des Nations unies au Congo, Chris Mburu, de rappeler que la célébration de cette journée témoigne la volonté manifeste des organisateurs de mutualiser leurs efforts pour une appropriation et une généralisation de la prise en compte du volontariat dans les stratégies économiques régionales.

Selon lui, le dynamisme de la jeunesse congolaise constitue une force sociale très importante qui joue un rôle de premier plan dans l'oeuvre de la reconstruction nationale et de la consolidation de la paix ainsi que de la sécurité dans leur pays. « Les jeunes sont les mieux placés pour comprendre les enjeux actuels et disposent des capacités nécessaires pour proposer des solutions pertinentes », a-t-il déclaré.

Il a également présenté à l'assistance le message du secrétaire général de l'Onu à l'occasion de cette journée. António Guterres a, en effet, rendu hommage à plus d'un milliard de personnes qui contribuent dans le monde en donnant de leurs compétences à créer un monde réel, plus sûr, plus solidaire et plus pacifique.

Directeur général du management et coordonnateur cluster bureau régional de l'OMS-Afrique, AGble Wonu Koffi, a, de son côté, rappelé que les volontaires représentent la diversité de la communauté et oeuvrent dans des domaines aussi variés que la santé, l'éducation, l'environnement, l'assistance sociale et bien d'autres. « Leur impact transcende les statistiques, touchant directement les vies de nombreuses personnes.

Ils oeuvrent sans relâche dans les zones de conflit, des contextes d'urgence et des communautés vulnérables, apportant l'espoir, le secours et le changement positif. La journée des volontaires n'est pas simplement une commémoration, mais aussi une opportunité de réfléchir sur le chemin parcouru et de renouveler notre engagement envers une société plus inclusive et équitable », a-t-il précisé, encourageant tous les volontaires des Nations unies engagés dans les différentes agences et les autres organisations au Congo et dans la région africaine.

Le volontariat, une alternative pour l'employabilité des jeunes

Le coordonnateur national du corps des jeunes volontaires du Congo, Flavien Nzamba, est revenu sur la différence entre le volontariat traditionnel et le volontariat moderne. « Au niveau national, nous avons eu à déployer deux cohortes de volontaires, près de 68% des jeunes déployés ont reçu à la fin des offres d'emplois stables.

C'est pourquoi nous pensons que le volontariat peut être une alternative pour l'employabilité des jeunes. Je pense qu'au niveau du pays, l'engagement volontaire est perceptible, les jeunes s'engagent, nous voulons les encourager à intégrer le programme national du volontariat pour tant soit peu augmenter leur chance d'employabilité pour mieux affronter le monde professionnel », a-t-il exhorté.

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, de l'Education civique, de la Formation qualifiante et de l'Emploi a, par le biais de son conseiller en charge des questions de jeunes, Florian Koulimaya, reconnu que dans un contexte marqué par de nombreux défis sociaux, les volontaires sont, bien souvent, en première ligne et toujours prêts à aider. « En République du Congo, nous constatons, avec satisfaction, la mobilisation sans parcimonie des organisations oeuvrant dans le volontariat autour de l'Agenda 2030. Elles se constituent, ainsi, en un levier puissant de sa mise en oeuvre à l'échelle nationale », a-t-il rappelé.

D'après lui, le résultat des actions des volontaires au bénéfice des communautés prouve à suffisance l'importance que revêt le volontariat au sein de la société congolaise. « Je vous encourage à accroître votre précieuse contribution et à susciter des nouvelles vocations auprès d'autres jeunes dans nos villes, villages et quartiers, notamment à travers des opérations communautaires de végétalisation et de reboisement ; des plantations de vétiver dans toutes les zones à risque ou exposées aux érosions ainsi que des actions de solidarité et d'entraide multiforme », a conclu le conseiller à la jeunesse et à l'éducation civique du ministre Hugues Ngouelondelé.