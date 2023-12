Congo-Brazzaville: Panafricanisme - Des jeunes sensibilisés aux enjeux actuels

Le Cercle de réflexion des jeunes leaders (CRJL) a effectué sa sortie officielle le 2 décembre à Brazzaville, à travers une conférence-débat placée sur le thème « La jeunesse congolaise face aux enjeux de l'heure : défis et perspectives ».

Une occasion pour le jeune écrivain congolais, Christ Risnet Nsimba, de développer une communication sur « Quel contenu mettre dans le panafricanisme face aux enjeux de l'heure ? ».

La rencontre a été ponctuée, entre autres, par deux communications portant sur « Le leadership juvénile et diversification économique à l'orée de la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf) et « Quel contenu mettre dans le panafricanisme face aux enjeux de l'heure ? » Auteur du livre « Quand pointe à l'horizon la tempête du panafricanisme : Denis Sassou N'Guesso pour tenir le gouvernail », paru aux éditions L'Harmattan, Christ Risnet Nsimba a retracé l'histoire du panafricanisme avant d'appeler à un retour réel à l'identité africaine et à renouer avec les cultures et traditions.

« L'Africain vit en Afrique comme un touriste qui est de passage. Quels que soient les moyens mis à notre disposition, nous ne pouvons développer l'Afrique parce que nous ne connaissons rien de cela. D'où la nécessité de retourner à l'africanité, de faire du panafricanisme un combat de tous les jours au moment où l'on parle de la mondialisation. Nous sommes perdants dans la mondialisation sans le panafricanisme », a-t-il expliqué.

S'agissant du contenu viable et fiable à mettre dans le panafricanisme au regard des enjeux de l'heure, Christ Risnet Nsimba a puisé sa réflexion entre les traditions africaines et la modernité. « Le meilleur symbole pour nous c'était celui du président de la République, Denis Sassou N'Guesso, qui a déjà su matérialiser cet équilibre.

Nous avons donc parlé de volonté politique parce qu'il faut répartir vers nos traditions et notre culture, il faut une réelle volonté politique qui doit insuffler ce panafricanisme. Or, le président Denis Sassou N'Guesso, qui aujourd'hui est notre dernier baobab, semble être le profil idéal pour le retour, sinon ce croisement entre l'africanité et la modernité », a résumé l'exposant qui a retenu l'attention des participants.

Christ Risnet Nsimba s'est, par ailleurs, félicité de l'initiative du CRJL qui n'a pas voulu, à l'occasion de sa sortie officielle, rester en marge des enjeux dont font face le Congo et l'Afrique en mettant une réflexion tendant vers la renaissance africaine. « Parmi les objectifs du cercle, nous avons la lutte contre la délinquance juvénile. Nous voyons aujourd'hui que la délinquance au niveau des jeunes est devenue quasiment un sujet récurrent dans nos communautés, notamment dans les grandes villes.

Nous avons mis en place une stratégie au sein du cercle consistant à la conscientisation de la jeunesse qui est exposée au phénomène du grand banditisme. Nous avons des initiatives visant, entre autres, à prodiguer des conseils aux jeunes », a déclaré le coordonnateur du CRJL, Chris Balenda, précisant que cette nouvelle organisation assure un pont entre les pouvoirs publics et les jeunes.

Selon lui, le CRJL ne vient pas se substituer au Conseil consultatif de la jeunesse (CCJ). « Nous oeuvrons dans le même sens en servant de pont entre les jeunes et les institutions de la République. Nous sommes en quelque sorte les porte-voix, les porte-étendards de cette jeunesse qui parfois n'est pas en mesure de faire entendre sa voix. Notre particularité, c'est la réflexion, la pensée, le raisonnement. Nous cherchons à comprendre le pourquoi avant d'apporter de solutions aux problèmes qui se posent devant nous », a conclu Chris Balenda.