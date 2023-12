Angola: Les hommes d'affaires qataris veulent investir au pays

Doha — Les hommes d'affaires qataris sont intéressés à investir en Angola, entre autres dans les secteurs de l'agriculture, des mines, de l'hôtellerie et du tourisme (construction hôtelière), selon le président de la Chambre de Commerce et d'Industrie (CCIA), Vicente Soares.

L'intention a été exprimée lors d'une rencontre entre une délégation de la CCIA et la Chambre de commerce du Qatar, tenue ce week-end à Doha, au cours de laquelle ont été discutés les aspects liés aux futurs échanges commerciaux entre les deux pays dans divers domaines.

Lors de la réunion, qui s'est déroulée en marge de la 9ème édition de « Made in Qatar » et au cours de laquelle la délégation qatarie était conduite par le premier vice-président de la Chambre de Commerce, Mohamed Bin Ahmed Twar Al-Kuwari, les Qataris ont posé des questions spécifiques sur les modalités d'investissement en Angola, ainsi que sur la protection des investissements, ayant reçu les éclaircissements nécessaires.

Outre les membres de la CCIA, des hommes d'affaires nationaux et étrangers établis en Angola et futurs membres du Conseil d'Affaires, l'ambassadeur d'Angola au Qatar, António Coelho Ramos da Cruz, et la commissaire générale de l'Angola à l'Expo 2023, QAlbina Assis étaient également présents à la rencontre.

Vicente Soares a affirmé qu'en plus d'identifier des opportunités d'affaires, le déplacement de la délégation angolaise au Qatar visait également à signer un protocole d'accord entre les chambres de commerce des deux pays, qui n'a pas pu se concrétiser en raison d'un impératif d'agenda de la part du Qatar.

%

Il a indiqué que la Chambre de Commerce et d'Industrie d'Angola travaillait depuis un certain temps sur ce dossier, avec le soutien du Ministère des Relations Extérieures, à travers la Direction de la Coopération et l'Ambassade d'Angola au Qatar, et que tout était prêt pour la signature du protocole dans les temps à venir.

"Nous travaillions avec la Chambre de Commerce du Qatar, après une réunion que nous avons eue ici, lors de la 5ème Conférence des Nations Unies sur les pays les moins avancés, lorsque, à l'invitation du secrétaire général de l'Organisation Internationale des Employeurs, nous avons visité la Chambre de commerce du Qatar et nous présentons notre intérêt pour l'établissement de cette relation », a-t-il conclu.