Angola: Plus de trois mille kilomètres de routes en cours de réhabilitation

Cacula (Angola) — Plus de trois mille kilomètres de routes sont en cours de réparation dans le pays, avec le financement du Gouvernement, dans le cadre du Programme de Sauvetage des Routes Nationales, pour améliorer la circulation des personnes et de leurs biens, a révélé à Huila, le ministre de Travaux publics, urbanisme et habitat, Carlos dos Santos.

Nesta altura, segundo deu a conhecer hoje, terça-feira, no município da Cacula, todas empreitadas decorrem a bom ritmo e tudo indica que, dentro de um ano a malha rodoviária nacional estará em condições seguras para permitir a mobilidade e ajudar a alavancar a economia.

À ce stade, comme annoncé ce mardi, dans la municipalité de Cacula, tous les projets avancent à un bon rythme et tout indique que, d'ici un an, le réseau routier national sera dans des conditions sûres pour permettre la mobilité et contribuer à stimuler l'économie.

Toujours concernant des travaux nationaux, le ministre a annoncé la fermeture de 742 ravins, compte tenu de leur état progressif qui menace les infrastructures et les vies humaines.

S'exprimant en marge de l'acte de consignation des travaux de réhabilitation de la route nationale no 105, qui relie les provinces de Huíla et Benguela, avec 303 kilomètres, Carlos dos Santos a déclaré que, ces derniers temps et avec les fortes pluies, les routes se sont suffisamment détériorées, c'est pourquoi une équipe a été créée pour agir immédiatement.

La réhabilitation de la route nationale no 105 qui relie les provinces de Benguela et Huíla a généré 530 emplois dans sa phase initiale.