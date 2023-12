Angola: La Fondation Lwini reçoit des fauteuils roulants et des béquilles

Luanda — Cent cinquante moyens de mobilité et de compensation, parmi lesquels des fauteuils roulants et des béquilles, ont été livrés ce mardi, à Luanda, à la Fondation Lwini pour soutenir les personnes handicapées.

L'offre a été faite par l'Ambassade de Turquie en Angola, qui a reçu, de l'Association Charité Igel, une somme financière pour l'achat desdits moyens.

Cette aide s'inscrit dans le cadre du centenaire de la République de Turquie, célébré le 29 octobre, et de la Journée internationale des personnes handicapées, célébrée le 3 décembre.

L'ambassadeur de Turquie en Angola, Ufuk Ekici, a souhaité que cette offre contribue à améliorer la vie de certaines personnes dans le besoin et à sensibiliser la société à l'acceptation et au respect des personnes handicapées.

Il a affirmé que ce n'est qu'avec le soutien, la compréhension et le respect mutuel qu'une société plus forte et plus résiliente pourra être créée, construisant un avenir meilleur où chacun a sa place.

"En fait, nous sommes réunis aujourd'hui pour montrer notre soutien et notre solidarité en faveur des personnes défavorisées de notre société", a souligné le diplomate, pour lequel une personne souffrant d'un handicap mental ou physique a les mêmes droits.

La Fondation Lwini distribuera des fauteuils roulants et des béquilles aux personnes dans le besoin, selon sa base de données.

L'association caritative Igel est une organisation humanitaire reconnue et soutenue par les autorités suisses et turques.

A l'occasion, la représentante de la Fondation Lwini, Joana Lina, a remercié ce geste et a félicité la République de Turquie, partenaire de l'Angola.

« Nous sommes très reconnaissants pour ce don et, grâce à cela, nous sentons que nous nous en sortons bien. Avec la République turque, nous trouvons une identité et des objectifs égaux, qui consistent à nous rapprocher toujours plus des personnes qui ont besoin d'une action solidaire », a-t-il indiqué.

Il a poursuivi qu'il était merveilleux de voir le sourire et le bonheur sur les visages des personnes qui en bénéficient.

La Fondation Lwini, créée le 30 juin 1998, est une institution de solidarité sociale dont l'objet social est de récolter des fonds et de mener des actions en faveur des victimes civiles des mines terrestres.

Les fonds récoltés sont dédiés aux victimes civiles des mines, principalement des femmes et des enfants.