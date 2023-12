Angola: Les écoles de terrain bénéficient de financements pour renforcer la production

Ndalatando (Angola) — Cent onze champs-écoles (ECA), validés dans la province de Cuanza Norte, ont bénéficié lundi d'un financement pour renforcer la capacité productive et augmenter les niveaux de production, évalué à 46 millions 287 mille Kz.

Dans le cadre du Projet de renforcement de la résilience des agriculteurs familiaux (SREP, sigle en angolais), le Fonds de renforcement des écoles de terrain allouera 417 mille kwanzas à chaque ECA.

Les champs-écoles sont des espaces permettant de former les petits agriculteurs aux pratiques agricoles améliorées, aux technologies agricoles modernes, à l'amélioration de la fertilité des sols et à la gestion intégrée des éléments nutritifs et des entreprises, entre autres facteurs.

Lors de la remise des montants, le directeur général de l'Institut de développement agraire (IDA), Felismino da Costa, a informé que le financement fait partie des actions de la deuxième composante du projet SREP, qui vise à renforcer et à investir dans l'agriculture familiale.

La deuxième phase vise également à acquérir des facteurs de production et des équipements pour faciliter les conditions d'apprentissage, ainsi qu'à renforcer les aspects de gestion des ressources financières des écoles.

Felismino da Costa a informé que le Fonds de renforcement des écoles de terrain comprend, dans la première phase, un portefeuille de 274 millions 504 mille 500 kwanzas pour soutenir 584 écoles de terrain dans les provinces de Cuanza Norte, Bengo, Uíge, Zaire, Benguela, Cunene et Namibé.

L'attribution des valeurs, a-t-il ajouté, s'effectue sur la base d'un plan de travail que les écoles de terrain elles-mêmes ont préparé, après une formation et une instruction en matière de gestion des fonds.

Le responsable a assuré que le Fonds de Renforcement des Ecoles de Terrain compte, jusqu'à la fin du projet SREP, prévu en 2026, allouer un financement d'un montant global de deux millions de dollars, pour environ cinq mille écoles de terrain.

Felismino da Costa a souligné les écoles de terrain comme base de la méthodologie d'assistance technique et de vulgarisation rurale promue par le ministère de l'Agriculture et des Forêts, dans le but d'apporter une valeur ajoutée aux connaissances que possèdent traditionnellement les familles, afin de travailler avec plus d'efficacité.

A l'occasion, le gouverneur de la province de Cuanza Norte, Pedro Makita, a déclaré que ce financement reflète les efforts du président de la République, João Lourenço, dans l'importance qu'il accorde au développement de l'agriculture, vers la diversification de l'économie, la substitution des importations et l'autosuffisance alimentaire.

Pedro Makita a exhorté les paysans à faire bon usage de ces valeurs, afin d'augmenter la capacité de production des champs-écoles pour l'autosuffisance.

La province de Cuanza Norte compte 111 écoles qui accueillent 4 384 familles, dont 2 651 femmes.

Le SREP est doté d'un budget de 150 millions de dollars, l'initiative vise à réaliser la transformation durable et inclusive de l'agriculture familiale pour augmenter les revenus, améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle, contribuer à la diversification de l'économie, créer des emplois dans les zones rurales et promouvoir les chaînes de valeur agricole et agro-négoce.

D'une durée de six ans, il bénéficiera à un million de personnes dans le pays, avec un impact sur 36 municipalités des provinces de Cuanza Norte, Bengo, Uíge, Zaire, Benguela, Cunene et Namibe, où 218 mille familles seront directement touchées.

Le programme est cofinancé par l'Agence française de développement (AFD), le Fonds international de développement agricole (FIDA) et la Banque arabe pour le développement économique de l'Afrique (BADEA).