Angola: La BNA fournit plus d'un milliard de kwanzas en projets de crédit

Luanda — Plus d'un milliard de kwanzas, c'est le montant déjà mis à disposition par la Banque Nationale d'Angola (BNA) pour des projets de crédit contractés par les banques commerciales.

Intervenant mardi, à l'ouverture du XIIe Forum de l'Économie et des Finances, le gouverneur de la Banque Nationale d'Angola (BNA), Manuel Tiago Dias, a déclaré que cette valeur correspond à 16,36% du portefeuille mondial de crédit bancaire et à 78% du portefeuille de crédit alloué au secteur réel de l'économie, avec un accent sur l'industrie manufacturière, l'agriculture, la production animale, la chasse, la foresterie et la pêche.

Il a souligné que la valeur découle de l'Avis no 10/23 du 6 avril, qui a un impact significatif sur le crédit à l'économie, depuis son implémentation jusqu'en octobre de cette année.

Dans le cadre des différents avis publiés par la BNA, il a été souligné que des efforts étaient déployés pour soutenir différents programmes qui favorisent la diversification de l'économie, à travers des lignes directrices et des politiques financières qui affectent la disponibilité des crédits et des investissements dans divers secteurs économiques.

Manuel Tiago Dias a également souligné que les données disponibles à ce jour indiquent que, depuis la création des avis de la BNA, plus de 46 mille emplois ont vu le jour.

Concernant le XIIe Forum de l'Économie et des Finances, le président de l'Association des Banques Angolaises (ABANC), Mário do Nascimento, a déclaré que l'événement représente une étape importante dans l'engagement à promouvoir des discussions fondamentales sur la diversification des marchés économiques et financiers.

L'événement, qui avait pour thème "Diversification économique et marchés financiers" et promu par l'ABANC, a abordé l'urgence de la diversification économique en Angola, cruciale pour une croissance durable et la réduction de la dépendance au pétrole. EH/AC/SB