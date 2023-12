Sénégal: Élections de représentativité des centrales syndicales - La FGTS-B vise les premiers rôles

Après les syndicats, les centrales entrent en lice pour les élections de représentativité qui auront lieu le 12 décembre prochain. En attendant le jour-J, les acteurs se déploient sur le terrain pour attirer le plus de sympathisants. Dans le département de Guinguinéo, la Fgts-B se dit prête et compte faire l'exploit pour surpasser son score et être parmi les centrales les plus représentatives.

Ousseynou Diallo est le représentant de la centrale syndicale de la Fédération générale des travailleurs du Sénégal (Fggts-B). En prélude aux élections de représentativité des centrales syndicales qui seront organisées par le gouvernement du Sénégal, il se dit prêt pour aller à l'assaut. Rencontré lors de la dernière rencontre sur le dialogue social à Mbour, le représentant de cette dite centrale affiche la confiance.

L'objectif est d'être parmi les premiers afin de porter les revendications des travailleurs. « Il est temps que les choses changent et évoluent. Les représentants de centrales sont là depuis très longtemps, certains depuis 1960. Il est temps que les jeunes prennent le relève et notre secrétaire général, Alassane Sène, et notre centrale Fgts-B sont les mieux placés » a-t-il fait savoir. Et de poursuivre : « nous y sommes et nous pensons que cette fois, les gens vont porter leur choix sur notre centrale car le changement doit être éminent ».

%

La Fgts n'a pas manqué de déplorer aussi le fait que certaines structures aient refusé de déclarer leurs travailleurs. « Dans le département de Guinguinéo, dans notre travail de terrain, nous avons constaté que beaucoup de structures ont refusé de déclarer une grande partie de leurs travailleurs. Nous avons essayé de les sensibiliser mais rien. Néanmoins, avec le travail abattu, nous comptons bien jouer les premiers rôles », a soutenu M. Diallo.

La représentativité de chaque centrale syndicale de travailleurs à l'échelle nationale est déterminée sur la base de résultats obtenus aux élections conformément à l'arrêté ministériel n°000957/MTDSOPRI/DGTSS du 10 octobre 2016 fixant les règles d'organisation des élections générales de représentativité des centrales syndicales de travailleurs. Il faut à chaque centrale acquérir un score de 10% pour prétendre être à la table des négociations nationales et internationales. Pour cette année, les joutes se dérouleront le 12 décembre prochain.