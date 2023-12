Madagascar: Éducation, santé, situation familiale - Une étude édifiante sur les facteurs liés à la pauvreté

À Madagascar, c'est une étude qui devrait faire date. Intitulée « Qui est laissé de côté ? », cette enquête, réalisée à partir des données récoltées en 2018 lors du dernier recensement national, a pour but d'identifier les facteurs de risque d'exclusion et de marginalisation de la population, et de connaître les profils types des Malgaches les plus susceptibles d'être laissés pour compte.

Cette analyse de la pauvreté multidimensionnelle mesurée a été menée conjointement par l'Institut National de la Statistique et le Système de Nations Unies (INSTAT), et publiée début novembre 2023.

Éducation, emploi et situation familiale : voilà les trois facteurs les plus déterminants dans le risque d'exclusion et de précarité à Madagascar. Johnny Randraibe, analyste démographe au sein de l'INSTAT et co-auteur de l'étude « Qui est laissé de côté ? », a démontré la relation entre l'alphabétisation et la pauvreté.

« Il ressort de cette analyse, que 96% des analphabètes sont pauvres. Donc l'alphabétisation fait partie des facteurs qui influencent le plus la pauvreté. Et il y a aussi le niveau d'instruction. Si l'individu est non-instruit, qu'il n'a jamais fréquenté l'école, on constate que le risque d'être parmi les pauvres est élevé : à peu près 96% des sans-instructions sont classés comme pauvres multidimensionnels », indique-t-il.

Lien entre pauvreté et fécondité

Mais le rapport met aussi en avant le lien entre fécondité et pauvreté. « Plus on a d'enfants, de moins de cinq ans, nombreux dans le ménage, plus on a de risque de basculer dans la pauvreté », poursuit-il.

Une démonstration, souligne Ngoy Kishimba, le représentant adjoint au Fonds des Nations unies pour la population, qui doit entraîner des actions concrètes, sans tarder.

« Cette étude nous donne des preuves que nous pouvons utiliser pour asseoir notre argumentation vis-à-vis du gouvernement, vis-à-vis des partenaires au développement, qu'en agissant sur ces variables de planification familiale - en faisant en sorte notamment que les plus démunis puissent avoir un accès gratuit aux services de planification familiales -, nous avons la chance de réduire le niveau de pauvreté de la population », assure-t-elle.

Un rapport crucial donc, pour formuler des politiques publiques plus en accord avec les réalités et permettre au nouveau président élu, Andry Rajoelina, d'avoir entre ses mains toutes les clés pour réaliser sa promesse de lutte contre la pauvreté.