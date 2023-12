Congo-Kinshasa: Kindu - Caritas développement lance le forum pour les élections inclusives, pacifiques, transparentes et apaisées

La Caritas développement/Kindu a lancé, mardi 5 décembre à Kindu, un forum pour les élections inclusives, pacifiques, transparentes et apaisées dans la province du Maniema.

Ces assises, organisées par Caritas développement/Kindu avec l'appui du PNUD, visent à contribuer à la pacification du climat électoral, pour une cohésion sociale en période pré-électorale, électorale et post-électorale dans cette Province.

« Ce forum vise aussi la promotion de la cohésion sociale. Durant les trois derniers cycles électoraux qu'on a connus au Maniema, même s'il y avait des dérapages ou des violences, c'était à faible ampleur. Mais depuis le début de ce quatrième cycle, on a constaté qu'il y a une montée en puissance des actes anti démocratiques et notamment des violences, des discours de haine, des injures publiques et c'est ce qui nous a poussé à travailler pour cette prévention des violences électorales », a argumenté l'abbé Stanislas Abeli Milabyo, directeur de la Caritas développement/Kindu.

Ce forum a pour thème : « Ensemble nous sommes forts ! Seuls nous sommes faibles ! Ensemble disons non à la division et à la violence sous toutes ses formes, oui à l'unité et à la non-violence ».

Il fait aussi la cartographie des conflits électoraux constatés dans la ville de Kindu.

« Quelles sont les causes de ces conflits, les conséquences, mais aussi quelles sont les pistes de solution que nous devons envisager. Nous visons le vivre-ensemble. Malgré les élections, que les gens gardent des bonnes relations. Que nous puissions consolider toujours notre cohésion, la paix qui caractérisait notre province », a ajouté l'abbé Stanislas Abeli Milabyo.