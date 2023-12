Cameroun: «L'immortel de Boumnyebel», une pièce de théâtre de Gaston Kelman en hommage à Ruben Um Nyobe

L'oeuvre théâtrale de l'essayiste et romancier camerounais, Gaston Kelman, « L'immortel de Boumnyebel, Dialogue d'outre vie » a été présentée mardi 5 décembre à Yaoundé, au centre culturel Ubuntu. Ce livre rend hommage à Ruben Um Nyobe, figure des indépendances au Cameroun. Une rencontre virtuelle et spirituelle entre le Mpodol, qui veut dire « porte-parole », et les générations actuelles.

Lors de cette soirée de dédicace le mardi 5 décembre, Cabral Libii déclame les dernières lignes de la pièce de théâtre « L'immortel de Boumnyebel » de Gaston Kelman, L'écrivain, que l'on connaissait plutôt comme un essayiste, a pris le risque de s'essayer au théâtre.

« Quand on entre dans l'oeuvre, on se rend compte qu'il s'agit d'une dramaturgie particulière. Dès les premières pages, on voit le narrateur qui parle, ce n'est pas courant de trouver un narrateur dans une pièce théâtrale », salue Eric Ndongo Andela, enseignant de littérature française.

Ebenezer Njoh Mouelle a quant à lui fait une note de lecture sur l'oeuvre. Le philosophe souhaite que le message porté par la pièce atteigne le plus grand nombre. « Il faudra vraiment que cette oeuvre soit jouée. On sait que dans notre contexte actuel, beaucoup ne lisent pas, mais lorsque c'est joué, ils vont davantage au théâtre, et surtout le côté ludique permet de retenir quelque chose », assure-t-il.

Raconter l'histoire de Ruben Um Nyobe

L'idée de cet ouvrage naît il y a deux ans, au détour d'une conversation avec un cinéaste étranger qui espérait des financements étrangers pour faire un film sur

. Remonté, Gaston Kelman, 70 ans, décide de produire une oeuvre vivante car, dit-il, l'histoire de Um Nyobe doit être racontée par des Camerounais.

« Citez-moi un autre univers au monde où ce sont les autres qui viennent vous dire l'histoire que vous devez écrire ? Cela ne s'est pas passé aux États-Unis ou en Asie, je n'ai pas besoin de commission mixte. Qui doit raconter l'histoire de Um Nyobe ? C'est moi, ce sont nos historiens, ce sont ceux qui l'ont dans les tripes », abonde Gaston Kelman.

Il espère lui aussi que son oeuvre sera très vite jouée sur les planches et assure avoir déjà quelques idées à partager avec un potentiel futur metteur en scène.

« La liberté de dire l'Afrique »

Au cours de cette soirée de dédicace, la question de la légitimité d'une commission mixte pour partager l'histoire d'Um Nyobe est revenue dans les discussions. Pour le professeur Ruben Binam Bikoi, qui dirige le centre de recherche et de documentation sur les traditions et les langues africaines, si la question de l'art et la manière de raconter l'histoire des héros des indépendances divise, les Africains ne doivent pas se priver d'aller chercher des ressources additionnelles pour passer leur message.

« L'histoire était jusque-là pure légende. Aujourd'hui, à travers un ouvrage de cette envergure, nous passons à la vitesse supérieure quant à la manière de raconter l'histoire de cette figure historique de la marche en avant des peuples d'Afrique. Partout où l'Afrique peut trouver de la ressource pour bâtir l'Afrique, il faut qu'elle y aille. Partout où les Africains espèrent qu'ils peuvent avoir la liberté de dire l'Afrique, avec les moyens, et quelques fois les ressources, qui leur ont été détournés en biens mal acquis dans notre temps », assure-t-il.