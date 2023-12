Cameroun: Adel Katt la reine du Zigoulou revient bientot avec un nouveau single

L'histoire de la chanteuse camerounaise Adel Kat, la mère du zigouloute est un conte de persévérance et d'amour pour la musique. Après une période de silence due aux aléas de la vie, elle fait un retour triomphal avec un tout nouveau single, empreint de douceur, de mélodie et de tendresse.

En effet c'est en 2014, Adel Kat s'est fait connaître avec sa célèbre chanson zigouloute, une danse envoûtante d'inspiration ivoirienne qui a su conquérir également le coeur des Camerounais, tout en les consolidant auprès des frères ivoiriens. Deux nations engagées unies par la musique et la danse, dans une harmonie presque parfaite. En 2016, elle dévoile "Mon Pays", une chanson colorée de douceur, inspirée par les conseils de ses fans qui souhaitaient la voir embrasser le rythme de son pays d'origine.

Elle a écouté leurs désirs et s'est lancée dans cette nouvelle aventure musicale. C'est ainsi qu'elle a exploré la soul africaine, mélange de chants rythmiques et de paroles à thème, sans toutefois être parolière mais ajoutant une touche personnelle à sa musique. Cependant, la vie lui réserve un destin tragique entre 2019 et 2022, lorsqu'elle perd les deux piliers les plus importants de sa vie : son réalisateur et son frère aîné. Sa carrière musicale semblait toucher à sa fin, et elle a envisagé de tout abandonner.

Mais Adel Kat a toujours été une femme de détermination et d'endurance. Elle s'est relevée, plus forte que jamais. C'est pourquoi aujourd'hui, elle fait son grand retour avec ce single composé il y a cinq ans. Pour offrir un cadeau de fin d'année exceptionnel à ses fans, elle a choisi de dévoiler le clip le 24 décembre 2023, créant ainsi une atmosphère de magie et d'amour en cette période festive. Le clip, tourné à Dschang et à Bangangté, reflète l'engagement d'Adel Kat envers son art et son public.

Son histoire, faite de persévérance, de résilience, et d'une passion inébranlable pour la musique, est un exemple vivant de la force qui vient de la vocation musicale. Avec ce tout nouveau single, Adel Kat nourrit le rêve de toucher enfin les étoiles, car c'est ce que son public a toujours ardemment réclamé. Elle est prête à relever ce défi.

Ce single représente sa montée vers l'apogée de son art, une escalade vers la gloire tant attendue. Heureusement qu'elle a le soutien indéfectible de son public, et qu'elle aspire à enchanter les coeurs et à conquérir les scènes du monde entier. Son ambition est de créer une expérience inoubliable pour ses fans, de leur offrir la musique dont ils rêvaient depuis si longtemps. Elle sait que le sommet est en vue, et elle est déterminée à l'atteindre, apportant avec elle la passion, la mélodie et l'émotion qui ont toujours caractérisé son art.