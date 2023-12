Cote d'Ivoire: Philippe Kragbé, candidat pour l'élection de l'union des jeunes du RHDP - « Notre objectif essentiel, c'est l'élection présidentielle du 31 octobre 2025 »

Philippe Kragbé a procédé au lancement officiel de sa campagne, lundi 4 décembre 2023, au siège du Rhdp à Abobo, au cours duquel il a décliné ses projets et objectifs aux différents secrétaires départementaux et délégués de zones de la commune. En prélude aux élections du président de l'Union des jeunes du Rhdp, le candidat, Philippe Kragbé, a présenté aux électeurs (secrétaires départementaux et délégués de zones) son programme de société.

« Nous avons un programme de société qui prend en compte la remobilisation, la redynamisation de la jeunesse du Rhdp. Nous avons aussi un programme d'insertion professionnelle des jeunes, de la promotion du genre, et de la culture du sport. Notre objectif essentiel, c'est l'élection présidentielle du 31 octobre 2025. Nous avons à coeur de redynamiser cette jeunesse de la mettre à disposition de notre champion son excellence Monsieur Alassane Ouattara, président de la République, président de notre grand parti qui doit être et qui sera le candidat de notre parti au soir du 31 octobre 2025 », a déclaré Philippe Kragbé.

Poursuivant, il a expliqué le choix de la commune d'Abobo pour le lancement de sa campagne. « Abobo est une commune symbole, Abobo, c'est le coeur, Abobo au niveau d'Abidjan a plus de 50 électeurs. Donc on ne pouvait pas commencer notre campagne et ne pas débuter par Abobo qui concentre à lui seule beaucoup plus d'électeurs que les autres communes. On a débuté à Abobo, mais nous allons continuer dans les autres communes d'Abidjan ». Près de 1.280 délégués jeunes sur toute l'étendue du territoire national ont été convoqués à ces élections prévues le 9 décembre prochain au Parc d'exposition à Port-Bouët. Le président élu aura un mandat de cinq ans.