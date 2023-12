Cote d'Ivoire: Affectation en ligne des 6eme et orientation des élèves- La Dob et ses partenaires évaluent l'opération

A l’occasion d’un atelier bilan sur l’affectation et l’orientation en ligne des élèves en classe de sixième et de seconde, le lundi 04 décembre à Yamoussoukro, la Direction de l’Orientation et des Bourses (Dob) et ses partenaires ont évalué l’opération pour identifier des pistes de pérennisation.

Selon le Cicg, la directrice de l’orientation et des bourses (Dob), Karidia Koné Soukoulé, a salué l’adhésion des populations à ce nouvel outil. Elle a rappelé les taux de réalisation de l’affectation en ligne des élèves en classe de sixième et de l’orientation des élèves en classe de seconde, qui sont passés respectivement de 85% en 2019 à 95,87% en 2023 et de 90,18% en 2022 à 87,40% en 2023.

Et d’inviter tous participants à mener des réflexions profondes pour assurer la pérennisation de cette activité après le retrait de la banque mondiale et des partenaires techniques. Aussi, ajoute la source, M. Faustin Koffi, inspecteur général chargé de l’Administration et de la vie scolaire, cette innovation traduit bien la volonté de la ministre de l’Education nationale et de l’alphabétisation d’’inscrire son département ministériel dans le processus de digitalisation amorcé par le gouvernement. C’est pourquoi il a souligné que l’opération d’affectation et d’orientation en ligne doivent être une activité régulière du ministère.

Pour lui cette opération innovation met les parents au cœur de l’affectation de leurs progénitures par la liberté qui leur est donnée de choisir eux-mêmes leur établissement d’accueil. Avant de féliciter et remercier le Projet d’amélioration de la gouvernance pour la délivrance de service de base aux citoyens (Pagds) pour leur important accompagnement financier, l’entreprise Ediattah et les opérateurs de téléphonie mobile pour leur appui technique, ainsi que la Dob pour la mise en place de l’outil.

Akrou Bertin, représentant du Pagds a salué l’engagement du ministère pour son leadership et pour les résultats obtenus. Il a exhorté les participants à maintenir leurs efforts pour consolider les acquis du projet.

Ce séminaire devra non seulement dresser le bilan de l’affectation et l’orientation en ligne mais aussi et surtout établir un plan de transition afin d’assurer la prise en main total de tout le processus par le ministère de l’Education nationale, à travers la DOB, après le retrait de la Banque mondiale.