Congo-Kinshasa: Ministère du Numérique - Deux nouveaux directeurs de service installés

Le secrétaire général au ministère du Numérique, Bertin Mantobo Menetudia, a installé, le 4 décembre à Kinshasa, deux nouveaux directeurs de service, recrutés sur concours organisé par l'Ecole nationale d'administration (ENA).

Les deux directeurs sont admis sous le statut du personnel de carrière des services publics de l'Etat par un arrêté ministériel du 9 août 2023, portant désignation, à titre intérimaire, des agents et cadres de carrière des services publics de l'Etat du Secrétariat général du Numérique, aux emplois de conception, de commandement, de direction, de contrôle général, de coordination et d'encadrement. Il s'agit d'Olga Kavira Kinyamusitu, directrice par intérim des applicatifs et contenus numériques, et d'Antoine Baluzolanga Kiatoko, directeur par intérim du développement de la culture numérique. Ils ont été installés en présence du directeur de cabinet du ministre du Numérique, Noël Litanda, et d'autres personnalités.

Dans son mot de circonstance, Bertin Mantobo a évoqué l'objectif et l'importance de la cérémonie du jour vue comme un acte légal des administrations publiques. En sa qualité de secrétaire général, a-t-il dit, son rôle a donc été d'installer les deux directeurs dans l'exercice, en toute liberté, de leurs fonctions. Il a été mis à leur disposition des biens corporels et incorporels, notamment les mobiliers et documents des applicatifs et contenus numériques ainsi que des documents administratifs.

La directrice des applicatifs et des contenus numériques a remercié le secrétaire général pour l'organisation de cette cérémonie. « Le pouvoir ne s'exerce que si et seulement s'il a été donné », a indiqué Olga Kavira Kinyamusitu, promettant d'assumer avec abnégation et un sens élevé du service la lourde charge qui lui est confiée.

« Je ne me retrouve pas dans cette administration publique pour me servir, mais pour servir l'Etat dans un domaine que j'aime très particulièrement : le numérique, la manipulation des données, leur traitement, leur conservation et aussi leur distribution ; c'est un honneur de travailler en tant que collaboratrice directe du secrétaire général du Numérique et de servir les autres. Je suis une femme très stricte et rigoureuse et gentille à la fois », a-t-elle laissé entendre.

Mesurant les défis à surmonter et consciente de sa lourde responsabilité, Olga Kavira Kinyamusitu compte sur le savoir-faire et l'expérience du secrétaire général, invitant l'ensemble des agents et cadres à travailler avec acuité afin de donner à la nation congolaise une digitalisation à sa trempe.

Pour sa part, le directeur du Développement de la culture numérique, Antoine Baluzolanga, a rappelé qu'il n'est pas un nouveau dans l'administration publique, car ayant participé à différents travaux scientifiques et stratégiques, à des ateliers, et ayant été membre actif de l'équipe technique d'appui qui a conduit à l'installation du Secrétariat général et du secrétaire général au Numérique. Son choix, a-t-il dit, s'est porté sur la culture numérique, un domaine transversal et cadrant avec la diversité de son profil.

Il a lui aussi encouragé l'assistance à travailler avec abnégation aux côtés du secrétaire général pour leur encadrement. « Étant nouveau dans cette administration, je vais étaler mes faiblesses auprès du secrétaire général, et non les cacher, afin de bénéficier de ses sages conseils qui me permettront d'aboutir à la mission qui m'a été confiée », a fait savoir Antoine Baluzolanga. Il a appelé les agents à bannir les appartenances et les étiquettes des recommandés ou de l'ENA, et de privilégier le fait d'être tous des agents à part entière, leur rappelant la mission de matérialiser la vision du chef de l'Etat sur le numérique.

De son côté, le directeur de cabinet du ministre du Numérique a exhorté les deux directeurs à travailler avec détermination et amour du travail, les invitant à mettre l'intérêt de l'Etat au cœur de l'exercice de leurs fonctions respectives. Il a insisté sur leur devoir de réussir la transformation digitale du pays.