Nigeria: Au moins 85 morts dans un bombardement par erreur de l'armée sur un cortège de fidèles musulmans

Abuja — Un incident malheureux, troublant et douloureux". C'est ainsi que le président nigérian Bola Ahmed Tinubu a décrit l'attaque menée par les forces armées nigérianes contre un cortège de fédérés islamiques célébrant la fête de Maulud (l'anniversaire du prophète Mahomet).

L'attaque semble avoir été menée par des drones armés et s'est déroulée le dimanche 3 décembre à Tundun Biri, dans la zone de gouvernement local d'Igabi, dans l'État de Kaduna, au nord du Nigéria.

L'Agence nationale d'urgence a confirmé la mort d'au moins 85 personnes et la blessure de 66 autres.

Deux organisations islamiques locales, l'Arewa Consultative Forum (ACF) et le Jama'atu Nasril Islam (JNI), ont demandé une enquête approfondie sur l'attentat. Dans une déclaration, l'ACF s'est dit "perplexe et profondément troublé qu'une telle opération ait pu être envisagée et exécutée dans une zone aussi densément peuplée, ce qui laisse supposer un échec inexcusable, scandaleux et vraisemblablement incompétent des services de renseignement".

L'ACF exige "une enquête complète, approfondie, honnête et ouverte sur l'incident, afin d'établir ce qui s'est exactement passé, qui était impliqué et comment, ainsi que le nombre de vies perdues et de blessés. L'enquête doit être menée avec la pleine participation des membres de la communauté touchée (qui ne doivent pas être intimidés pour qu'ils taisent les détails sanglants de leurs pertes)".

Pour sa part, la JNI a déclaré : "Le bombardement de fidèles musulmans par l'armée de l'air, qui a entraîné la perte de pas moins de 100 vies innocentes, est un acte répréhensible. Cet acte insensible et dévastateur est totalement contraire aux principes de paix et d'unité que nous, en tant que communauté, nous efforçons de défendre en cette période critique pour la nation nigériane, et cet acte sape les relations civilo-militaires".

Pour sa part, l'armée nigériane a publié une déclaration dans laquelle elle s'excuse pour la tragédie et rappelle que les terroristes ont développé une stratégie consistant à se retrancher délibérément dans les communautés rurales pour éviter les attaques militaires et à se déguiser en civils pour commettre des actes de terrorisme.