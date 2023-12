Gambie: Le Parlement exhorte le gouvernement à fournir des armes supplémentaires AK47 à la Brigade d'Intervention de la Police (PIU)

La Commission Permanente de Défense et de Sécurité (SCDS) de l'Assemblée Nationale a recommandé au gouvernement de fournir des armes supplémentaires, telles que des pistolets et des fusils mitrailleurs AK47, à la Brigade d'Intervention de la Police (PIU).

Cette recommandation fait suite au rapport de la Commission Permanente de la Défense et la Sécurité, qui a effectué une tournée des institutions de sécurité dans tout le pays.

Le rapport a été présenté par le président de la Commission, l'honorable Sheriff Sarr, député de Jeshwang.

Le rapport recommande également au gouvernement de fournir une infrastructure de communication standard à l'ensemble du secteur de la sécurité.

Il recommande également au gouvernement de fournir davantage de véhicules de patrouille aux forces Armées et aux Forces de Police de la Gambie, la rénovation des stations d'incendie et de secours de Serekunda et de Brikama ainsi que leur équipement en équipement et en matériel.

« Le gouvernement devrait fournir aux Services Pénitentiaires de la Gambie des fourgonnettes pour les prisonniers, rénover et agrandir l'aile de détention provisoire et les centres de détention, » recommande le rapport, tout en exhortant l'Assemblée Nationale à donner la priorité aux questions de défense et de sécurité, et ce, afin de renforcer la sécurité nationale.

La commission a également recommandé que les Forces Armées de la Gambie engagent "immédiatement" la Compagnie Nationale de Distribution d'Eau et d'Électricité (NAWEC) à fournir de l'électricité aux garnisons militaires, notamment à Kafuta Tumbung, et que les Forces de Police de la Gambie trouvent rapidement une solution au manque de matériel et d'équipement de bureau de base dans tous les principaux commissariats de police.

Le rapport exhorte également le gouvernement à « régler immédiatement l'indemnité de voyage (de nuit) au personnel du Service Pénitentiaire de la Gambie » et d'ordonner que tout le personnel reçoive l'indemnité de nuit qui lui est due conformément à la loi et à la politique.

Le rapport a été adopté par les Membres de l'Assemblée Nationale (NAMs) suite à un long débat.

